Sunny Deol : बैंक ऑफ बड़ोदा ने बताया, आखिर क्यों हटाया गया सोनी देओल के घर से नीलामी का नोटिस

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) इन दिनों अपनी फिल्म ‘गदर 2’ (GADAR 2) के प्रमोशन और उसकी सक्सेस का मजा ले रहे हैं. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. कलेक्शन का आंकड़े 350 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है. थिएटर से लेकर सोशल मीडिया तक ‘गदर 2’ के क्रेज को देखा जा सकता है. इस बीच सनी देओल के फैंस को उस समय बड़ा झटका लगा, जब बीते रविवार बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की तरह से एक्टर के जुहू स्थित बंगल पर नीलामी का नोटिस चिपका दिया गया. बैंक की तरफ से कहा गया कि एक्टर द्वारा लिए गए लोन की करीब 56 करोड़ राशि को वसूलने के लिए अब उनके घर की नीमाली की जाएगी, हालांकि अगल ही दिन सोमवार को बैंक ऑफ बड़ौदा ने नीलामा की योजना को टाल दिया और सनी देओल के घर से नोटिस को भी हटा दिया गया है. अब बैंक की तरफ से नोटिस हटाने की वजह भी बताई गई है.

बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जारी किए गए एक स्टेटमेंट में कहा गया कि अभिनेता सनी देओल के सनी विला की नीलामी की नोटिस वापस लेने का कारण लोन लेने वाले शख्स द्वारा यानी कि सनी देओल की तरफ से बैंक के बकाए को सेटल करने के लिए किया गया अप्रोच है. इसके बाद बैंक ने इंडस्ट्री के नॉर्मल प्रैक्टिस के तहत नोटिस को वापस लिया. बता दें कि बैंक का ये स्टेटमेंट 56 करोड़ रुपये का बकाया वसूलने के लिए नीलामी का फैसला वापस लेने के कुछ घंटे बाद आया. बैंक ने बताया को लोने लेने वाले सनी देओल को दो बार बिक्री का नोटिस भेजा गया था. कोई जवाब ना मिलने के बाद बैंक की तरफ से घर पर नीलामी का नोटिस लगाया गया.