Bappi Lahiri Funeral: बप्पी लहिरी ने इस दुनिया को अलविदा को कह दिया है. पूरे देश में शोक की लहर उठ गई है. हर कोई नम आंखों से इस वेटेरन सिंगर को याद कर रहा है. लता मंगेशकर को खो देने वाले गम से अभी लोग उभरे भी नहीं थे कि बप्पी लहिरी ने भी हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली. बप्पी दा के अंतिम संस्कार (Bappi Lahiri Last Rites) की तैयारियां शुरू हो गई हैं. लहिरी निवास से उनका पार्थिव शरीर अब शमशान घाट के लिए निकल चुका है. वायरल भयानी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें फूलों से सजे ट्रक में बप्पी दा के पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है. इस गमगीन दृश्य को देखकर हर किसी की आंखों से आंसू हैं. लोग इस वीडियो के ज़रिए बप्पी दा को अंतिम विदाई दे रहे हैं.Also Read - List of Films Releasing in March 2022: मार्च में मिलेगा एंटरटेनमेंट का फुल डोज़, बिग बी से लेकर अक्षय कुमार होंगे सामने

बप्पी लहिरी (Bappi Lahiri Funeral) का अंतिम संस्कार आज यानी 17 फरवरी को मुंबई स्थित विले पार्ले में स्थित पवनहंस श्मशान घाट (Pawan Hans Crematorium) पर होगा. वहां भी तैयारी हो चुकी है. पवन हंस से भी एक वीडियो सामने आया है. अब कुछ ही देर में बप्पी दा को सुपुर्द ए खाक कर दिया जाएगा. बता दें कि बप्पी दा के बेटे बप्पा लहिरी का परिवार इंतज़ार कर रहा था. बप्पा भी पिता को आखिरी विदाई देने अमेरिका से पहुंच गए हैं. Also Read - Viral Video: आईटीबीपी कॉन्स्टेबल ने बिखेरा अपनी आवाज का जादू, बप्पी लाहिड़ी को दिया ट्रिब्यूट तो फैन हो गया इंटरनेट- देखें वीडियो

बप्पी लहिरी की बेटी रीमा लहरी (Bappi Lahiri’s Daughter Rema Lahiri) बेसुध हो गई हैं. रीमा का पिता का शव देख रो-रोकर बुरा हाल है. बताया जा रहा है कि बप्पी दा ने अपनी आखिरी सांस बेटी रीमा की बाहों में ही ली है. बता दें कि बप्पी लहिरी ने मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल (CritiCare Asia Multispeciality Hospital) में मंगलवार (15 फरवरी) की रात को अंतिम सांस ली.