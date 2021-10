TV TRP report Week 42 Here Is The List Of The Shows: टीवी शोज और सीरियल की 42वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट सामने आ गई है. बार्क इंडिया BARC India(Broadcast Audience Research Council) ने टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कुछ शो तो पहले की तरह ही लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, लेकिन कुछ शो ने लंबी छलांग लगाई है. वहीं कुछ नए चेहरे की वजह से कुछ शो को फायाद हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार कौन से शोज ने बनाई है टॉप 5 में अपनी खास जगह.Also Read - Sanjeeda Shaikh ने ट्रांसपेरेंट टॉप में बढ़ाया पारा, दिखाई बोल्ड और Hot अदाएं- वीडियो वायरल

1. अनुपमा (Anupamaa)

टेलीविजन के बहुचर्चित शो में से एक अनुपमा 42वें हफ्ते के टीआरपी चार्ट में फिर से राज कर रहा है. रूपाली गांगुली और सुधांशु पांडे स्टारर अनुपमा शो लगातार दर्शकों को अपनी कहानी के जरिए स्क्रीन पर बांधे हुए है. ऐसा लगता है कि अनुज की वनराज और काव्या के तरफ का रुख लोगों को जमकर भाया है. इसके अलावा, अनुपमा ने पहली बार अनुज के लिए स्टैंड लिया Also Read - Puneeth Rajkumar Death: फैंस कर रहे हैं पुनीत राजकुमार के अंतिम दर्शन, बेटी के आने के बाद राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

2. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

नील भट्ट, आयशा सिंह, ऐश्वर्या शर्मा और योगेंद्र विक्रम सिंह का शो गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) टीआरपी में बहुत कम बढ़ोतरी देखी, लेकिन बावजूद इसके वो दूसरे नंबर पर है. इस हफ्ते रोमांस-ड्रामा टीवी शो ने 34 लाख इम्प्रेशंस के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है Also Read - RIP Puneeth Rajukumar: वर्क आउट करते हुए राजकुमार को आया हार्ट अटैक, इन सितारों की भी ऐसे ही गई थी जान

3. उड़ारियां (Udaariyaan)

रवि दुबे-सरगुन मेहता द्वारा निर्मित टीवी शो उड़ारियां (Udaariyaan) जमकर उड़ान भर रहा है और इस बार वो इमली की जगह पर स्थान काबिज कर चुका है. जहां पिछले हफ्ते इसे लगभग 2.5 मिलियन इंप्रेशन मिले थे, वहीं इस बार 2.7 मिलियन इंप्रेशन के साथ, यह अभी शीर्ष तीन में है और तीसरे स्थान पर है

4. इमली (Imlie)

इमली की रेटिंग में थोड़े उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। इस हफ्ते बार्क टीआरपी रेटिंग लिस्ट में इमली सीरियल चौथे स्थान पर पहुंच गया है। जैसा कि इमली को त्रिपाठी हाउस में अब बहू का दर्जा वापस मिल गया है इससे मालिनी के चेहरे का रंग उड़ गया है। अब कहानी में मालिनी बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाली है। जिसकी वजह से फिर से इमली की तगड़ी टीआरपी मिल सकती है।

5. ये रिश्ता क्या कहलाता है औऱ ये हैं चाहतें (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai/Yeh Hai Chahatein)

वहीं पांचवें पायदान की बात करें तो सीरियल ये हैं चाहते की रेटिंग लगातार मजबूत होती दिख रही है। टीआरपी लिस्ट में अब सीरियल ये हैं चाहते पांचवें नंबर पर पहुंच गया है. इसके साथ ही इस हफ्ते ये रिश्ता क्या कहलाता है ने भी पांचवे पायदान पर रेटिंग हासिल की है. अभ तक आपने इस शो में देखा कि मेकर्स ने लीप लिया है अक्षरा, कैरव और आरोही की एक टीनएज पीढ़ी ने शो की शोभा बढ़ाई. इसके साथ ही कार्तिक और सिरत के निधन को भी दिखाया गया है.