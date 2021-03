TRP Report Week 11 Anupamaa Continues To Rule Know About Other Shows: BARC इंडिया (Broadcast Audience Research Council) की 11वें हफ्ते की टीआरपी (TRP) रेटिंग आ गई है, ऐसे में इस बार फिर से लिस्ट में कई सारे फेरबदल देखने को मिले हैं. दरअसल इस बार कई सारे मशहूर शो इस हफ्ते की लिस्ट में शामिल नहीं तो वहीं कुछ शो को दर्शको ने एक बार फिर से जमकर प्यार दिखाया है. ऐसे में चलिए जानते हैं आपके पसंदीदा सीरियल को लिस्ट में कौनसी जगह मिली है और इसको दिखाया गया बाहर का रास्ता. Also Read - Prakash Raj Birthday: विलेन बनकर फिल्मों में मचाया धमाल, पहली पत्नी से तलाक, बेटे की मौत ने तोड़कर रख दिया

1. अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly)सुधांशु पांडे (Sudhanshu Panday) का मशहूर शो अनुपमा (Anupamaa) नंबर वन के ताज पर खुद को बरकरार रखे हुए है. स्टार प्लस पर आने वाले इस शो ने इस बार 8690 इंप्रेशन लाए हैं. कहानी में आने वाले नए-नए मोड़ दर्शको को खुब लुभा रहे हैं. वहीं शो में होली का रंग शो में चढ़ने वाला है जिसका लुफ्त दर्शक जमकर उठाने वाले हैं.



2. कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)

जी पर आने वाला शो कुंडली भाग्य (Kundali Bhagya)दूसरे स्थान पर है, जी हां इस बार इस शो ने लंबी छलांग लगई हैं और रैंकिंग में जबरदस्त नंबर लाए हैं. 7258 इंप्रेशन के साथ ये शो दूसरे स्थान पर काबिज है. खास बात ये हैं कि जहां पिछले कुछ हफ्ते ये शो पांचवे नंबर पर था वहीं अब ये शो दूसरे नंबर पर आ गया है.



3. इमली (Imlie)

वहीं स्टार प्लस का एक और मशहूर शो इमली (Imlie) इस बार दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है. 6999 इंप्रेशन के साथ ये शो तीसरा हाईएस्ट रेटिंग वाला शो बन चुका है. इस शो ने बहुत कम समय में लंबी सफलता हासिल की है. इस शो ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गुम है किसी के प्यार में शो को पीछे छोड़ दिया है.



4. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein)

स्टार प्लस का एक और शो गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein) सुम्बुल तौकीर और गश्मीर महाजनी का ये 6588 इंप्रेशन के साथ शो चौथे स्थान पर बना हुआ है. बीच में इस शो ने टॉप 3 में अपनी जगह बनाई हुई थी, लेकिन फिलहाल ये चौथे स्थान पर काबिज है. शो गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Mein) एक्टर नील भट्ट लीड रोल निभा रहे हैं.



5. ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai)



6278 इंप्रेशन के साथ शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) पांचवे स्थान पर बना हुआ है.शो में जल्द ही दर्शकों को एक बड़ा ट्विस्ट देखने मिलेगा, सीरत और कार्तिक की जोड़ दर्शको को बेहद भा रही है.