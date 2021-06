BARC TRP Report Week 21 These Shows Are On Top 5: बार्क इंडिया BARC India(Broadcast Audience Research Council) ने टीवी सीरियल की 21वें हफ्ते की टीआरपी लिस्ट जारी कर दी है और इस बार अनुपमा (Anupamaa) के फैंस के लिए खास तोहफा है. लगातार टीआरपी में गिर रहा ये शो एक बार फिर से अपने पहले स्थान पर काबिज हो गया है. वहीं दूसरी तरफ इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) लगातार चर्चा में बना हुआ है जिसकी वजह से शो को बहुत बड़ा फायदा हुआ है. Also Read - असल जिंदगी में ऐसे दिखते हैं 'तारक मेहता' के ये मशूहर एक्टर, 'चंपक चाचा' को देखकर हो जाएंगे हैरान

1. अनुपमा (Anupamaa)

रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) स्टारर सीरियल 'अनुपमा' (Anupamaa) पिछले 3 हफ्ते से टीआरपी में 1 स्थान से हट चुका था, लेकिन काव्या और वनराज की शादी ने शो की वापसी कर दी है. इस हफ्ते शो ने बड़ी उछाल मारते हुए पहला स्थान दोबारा हासिल कर लिया है, इस हफ्ते की टीआरपी 3.3 आई है.



2. गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin)

स्टार प्लस का ही दूसरा शो गुम है किसी के प्यार में (Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin) जो दो नंबर वन पर था अब दूसरे स्थान पर आ गया है.पिछले कुछ हफ्तों से विराट और सई के टीवी शो को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा था.इस हफ्ते शो की टीआरपी 3.2 आई है. पिछले हफ्ते की टीआरपी से 0.1 प्वॉइंट की कमी की वजह से ये शो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है.



3. इमली (Imlie)

स्टाल प्लस का तीसरा शो इमली (Imlie) है जो तीसरे स्थान पर, इससे पहले शो दूसरे स्थान पर थे लेकिन इस बार इसे तीसरा स्थान हासिल हुआ है. इस हफ्ते इमली की टीआरपी 0.3 अंक से गिरते हुए सीधे 2.9 पर पहुंच गई है. इसके चलते यह शो नंबर 2 से 3 नंबर पर आ गया है.

It’s a tough choice between love & sisterhood! But what are you looking forward to the most? Let us know in the comments below.#Imlie, Somvaar se Shanivaar, raat 8:30 baje, StarPlus aur kabhi bhi Disney+ Hotstar par: https://t.co/WYCtR9qp7A@TouqeerSumbul @Gashmeer pic.twitter.com/kWVq8ARYa1 — StarPlus (@StarPlus) June 2, 2021



4. इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12)

इंडियन आइडल 12 की बात करें तो फिर एक बार हफ्ते इंडियन आइडल (Indian Idol 12) की टीआरपी में अच्छी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है. दअरसल शो लगातार अपने कंटेट और बाकि चीजों के लेकर विवादों में बना हुआ है और इसका पूरा फायदा इस हफ्ते शो में देखने को मिल रहा है.



5. तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah)

Kala bazari wale ne buna ek jaal Popatlal ko phasane keliye. Kya lagta hai aap ko Popatlal unke jaal main phas jayega?

Janne ke liye dekhiye #TMKOC aaj raat 8:30 baje. #TaarakMehtaKaOoltahChashmah pic.twitter.com/HlqtJWx13c — Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah (@TMKOC_NTF) June 3, 2021



वहीं पांचवें नंबर पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) है जो न केवल सबसे लंबे समय से चला आ रहा है बल्कि अपनी कहानियों के साथ दर्शकों का मनोरंजन भी कर रहा है और टीवी दर्शकों के बीच यह शो खासा हिट है. इस हफ्ते शो की टीआरपी 2.5 आई है.