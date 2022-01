Barun Rai And The House On The Cliff: सिड मक्कड़, न्यारा बनर्जी और प्रियांशु चटर्जी के साथ ब्रिटिश अभिनेता टोनी रिचर्डसन, जॉर्ज डॉसन, एम्मा गैलियानो अभिनीत मनोवैज्ञानिक हॉरर श्रृंखला ‘बरुन राय एंड द हाउस ऑन द क्लिफ’ 28 जनवरी से स्ट्रीम करने के लिए तैयार (Barun Rai And The House On The Cliff Streaming Date) है. सैम भट्टाचार्जी द्वारा सह-निर्मित और निर्देशित छह-भाग की श्रृंखला, एक प्रतिभाशाली पैरामनोवैज्ञानिक जासूस के जीवन का अनुसरण करती है. श्रृंखला के बारे में बात करते हुए, अभिनेता प्रियांशु चटर्जी कहते हैं कि मुझे डरावनी जगह पसंद है और मैं इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए रोमांचित हूं. मुझे यह स्वीकार करना होगा कि ‘बरुन राय एंड द हाउस ऑन द क्लिफ’ थोड़ी अलग है.Also Read - Samantha से तलाक के बाद Naga Chaitanya ने कही ये बात, क्यों हुईं राहें जुदा, आखिर क्या थी बात?

सैम भट्टाचार्जी कहते हैं कि हम इस श्रृंखला पर लोगों की प्रतिक्रिया को देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं और दर्शकों यह पसंद आएंगी. हमारे पास स्क्रीन पर एक प्रतिभाशाली कलाकार और एक समान रूप से प्रतिभाशाली टीम है. मैं इरोज नाउ पर बरुन राय को दूसरी दुनिया से संपर्क करते देखने के लिए उत्सुक हूं.

‘बरुन रॉय एंड द हाउस ऑन द क्लिफ’ (Barun Rai And The House On The Cliff on Eros Now) 28 जनवरी से विशेष रूप से इरोज नाउ पर स्ट्रीम करने के लिए तैयार है.

इनपुट-आईएएनएस