Baspan Ka Pyar Singer Sahdev Dirdo Accident: 'बसपन का प्यार' (Baspan Ka Pyar) गाने से मशहूर हुए सहदेव दिरदो (Sahdev Dirdo) एक भयानक सड़क हादसे में घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि शबरी नगर ये घटना हुई है और आनन-फानन में सहदेव (Sahdev Dirdo) को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सहदेव (Sahdev Dirdo) दिरदो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और जैसे ही उनके एक्सीडेंट की खबर सामने आई है, लोग सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआएं मांगने लगे हैं. मिली जानकारी के मुताबिक सहदेव (Sahdev Dirdo) अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, बाइक पर तीन लोग सवार थे. सहदेव (Sahdev Dirdo) पीछे बैठा हुआ था, शबरी नगर के पास पहुंचे थे कि बाइक स्लीप हो गई और अनियंत्रित होकर सभी गिर गए. इस हादसे में सहदेव (Sahdev Dirdo) गंभीर रूप से घायल हो गया है. बाइक सवार दो अन्य लोगों को मामूली चोटें आई है. सहदेव के सिर में काफी चोट आई है. जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें इलाज के लिए जगदलपुर के डिमरापाल मेडिकल कॉलेज (मेकाज) रेफर कर दिया गया. ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) और साथ ही मशहूर रैपर बादशाह (Badshah) ने भी उनके स्वास्थ के बारे में जानकारी दी है और साथ ही हर तरह की मदद का भरोसा दिया है.

In touch with Sahdev’s family and friends. He is unconscious, on his way to hospital. Im there for him. Need your prayers 🙏

— BADSHAH (@Its_Badshah) December 28, 2021