Bastar The Naxal Story Collection: 'बस्तर: द नक्सल स्टोरी' की धीमी शुरुआत, लाखों में सिमटी कमाई

Bastar The Naxal Story box office collection day: अदा शर्मा की फिल्म ‘बस्तर: द नक्सल स्टोरी’ भी कल पर्दे पर रिलीज हुई है.

Bastar The Naxal Story box office collection day: पिछले साल यानि की 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक ‘द केरल स्टोरी’ (The Keral Story) देने के बाद निर्माता विपुल अमृतलाल शाह, निर्देशक सुदीप्तो सेन और अभिनेत्री अदा शर्मा ‘बस्तर: द नक्सल स्टोरी’ (Bastar The Naxal Story) लेकर आए हैं. इस फिल्म ने पर्दे पर कल दस्तक दी है और इसके ट्रेलर को फैंस ने खासा पसंद किया था, ऐसे में अब जब ये पर्दे पर आ चुकी हैं तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सच्ची घटनाओं पर बनी इस फिल्म ने पर्दे पर क्या कमाल किया है. बता दें कि अब तक की कमाई देखकर ये तो नहीं लगता है कि फिल्म कुछ कमाल कर पाएगी, क्योंकि इसने महज मुठ्ठी भर कमाई की है. तो चलिए यहां जानते हैं ‘बस्तर : द नक्सल स्टोरी ने रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन किया है? (Bastar The Naxal Story box office collection)

जानें कितनी हुई है पहले दिन की कमाई

सैकनिल्क की एक रिपोर्ट की मानें तो बस्तर द नक्सल स्टोरी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने मेकर्स को निराश किया है, क्योंकि इसने भारत में महज 50 लाख तक की कमाई की है जो कि बेहद कम है. हालांकि ये पूरे आंकेड़े नहीं आए हैं, क्योंकि ये अनुमानित हैं तो हो सकता है इसमें आपको कुछ बदलाव देखने को मिले. बता दें कि ‘द केरल स्टोरी’ ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 8.03 करोड़ की कमाई की थी. बहरहाल, अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस फिल्म के कलेक्शन में कुछ ज्यादा की बढ़ोतरी होती है या नहीं.

इन फिल्म से ले रही है टक्कर

‘बस्तर : द नक्सल स्टोरी’ के लिए राह इतनी आसान नहीं होने वाली है क्योंकि इसके सामने पिछले हफ्ते आई अजय देवगन, आर माधव की शैतान है जो अच्छी कमाई कर रही है. वहीं कल ही सिनेमाघरों में सिद्धार्थ मल्होत्रा की‘योद्धा’आई है जिससे फैंस को और मेकर्स को खासी उम्मीदे हैं. हालांकि मेकर्स को उम्मीदे हैं कि वीकेंड पर ये फिल्म अच्छी कमाई कर सकती है. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ‘बस्तर : द नक्सल स्टोरी’ की परफॉर्मेंस शनिवार और रविवार को कैसी रहती है.