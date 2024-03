Hindi Entertainment Hindi

Bastar The Naxal Story Film Trailer Out Now You Will Be Shocked After Watching The Video

Bastar The Naxal Story Trailer: 'बस्तर' का खौफनाक ट्रेलर रिलीज, नक्सलियों की कहानी देख सिहर उठेंगे

Bastar The Naxal Story Trailer: अदा शर्मा की फिल्म ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ का जबर्दस्त ट्रेलर रिलीज हो गया है.

Bastar The Naxal Story Trailer: ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ (Bastar The Naxal Story) एक सच्ची घटना पर आधारित है और इस फिल्म का ट्रेलर आज रायपुर में लॉन्च किया गया है (Bastar The Naxal Story Trailer) बता दें द केरल स्टोरी फिल्म के माध्यम से सच्ची घटना को दर्शकों के सामने लाने वाले फिल्म निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन ही फिल्म ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ लेकर आ रहे हैं जिसमें एक बार फिर से मुख्य किरदार में अदा शर्मा (Adah Sharma) नजर आएंगी. इस बार कहानी है नक्सलियों की और फिल्म का नान है ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’. इस फिल्म में नक्सलवाद के खिलाफ मैदानी जंग देखने को मिलेगी और अब इसका ट्रेलर सामने आ गया है जिसमें अदा नक्सलियों के खिलाफ जंग लड़ती हुई नजर आ रही हैं.

जानें क्या होगी कहानी

निर्माता विपुल शाह और निर्देशक सुदीप्तो सेन की फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के बाद फिल्म ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ में भी अदा शर्मा काम कर रही हैं. ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ में अदा शर्मा आईपीएस नीरजा माधवन का किरदार निभाती नजर आएंगी और इसका ट्रेलर आपके होश उड़ा देगा. इसके ट्रेलर में आपको 76 शहीद सीआरपीएफ जवानों के शहीद होने और उनके बदले की कहानी को दिखाया गया है.

नक्सलियों की कहानी है ड़रावनी

इस फिल्म कहानी आपको हैरान कर सकती है अगर आपने नक्सलियों के बारे में पढ़ा या फिर सुना नहीं होगा. क्योंकि इसमें उनका असली चेहरा और उनकी क्रूरत को पेश किया गया है और दिखाया गया है कि कैसे हर घर से नक्सलियों को एक बच्चा देना पड़ता है. गांव में नक्सलियों के दहशत को भी दिखाया गया है, जो उनके खिलाफ अवाज उठाने पर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं. वहीं ट्रेलर में अदा की एक्टिंग जबर्दस्त लग रही है, जिसमें वे देशभक्ति के जज्बे के साथ नजर आ रही है.

‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ इस दिन होगी रिलीज

सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ में अदा शर्मा के अलावा इंदिरा तिवारी भी खास किरदार में नजर आएगीं. सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले आशिन ए. शाह द्वारा सह-निर्मित यह फिल्म 15 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. डरावने म्यूजिक और हार्ड हिटिंग डायलॉग्स दिलों को छू लेते हैं. यही वह चीज है जो दर्शकों को बड़े पर्दे पर इस असल कहानी को देखने के लिए उत्साहित कर रहा है.