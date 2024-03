Hindi Entertainment Hindi

Bastar The Naxal Story Review In Hindi Know Howz The Film Before Watching

Bastar The Naxal Story Review: झकझोरती है 'बस्तर द नक्सल स्टोरी', जानें कितना है दम

Bastar The Naxal Story Review In Hindi: अदा शर्मा की फिल्म 'बस्तर द नक्सल स्टोरी' आज रिलीज हो रही है, ऐसे में जानें फिल्म कैसी है

Bastar The Naxal Story Review In Hindi: अदा शर्मा (Adah Sharma) की फिल्म ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ (The Naxal Story) आज रिलीज हो रही है. इसकी कहानी नक्सलवाद के आस पास चलती है. विपुल अमृतलाल शाह और सुदीप्तो सेन की फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और वो फिल्म का ट्रेलर जब सामने आया था तो इसने लोगों के रोंगटे खड़ कर दिए थे और इसकी दर्दनाक कहानी और असली सच्चाई देखकर हर कोई सिहर उठा था. बता दें इस फिल्म के लीड किरदार में ‘द केरल स्टोरी’ वाली अदा शर्मा है और आज इस फिल्म के जरिए वो फिर से पर्दे पर वापसी कर रही हैं. ऐसे में आई जानते हैं कि आखिर ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ (The Naxal Story Review Hidni) कैसी है.

जानें क्या कहती है फिल्म

नक्सलवाद देश के कुछ हिस्सों की सबसे बड़ी समस्या है और इसी मुद्दे पर फिल्म ‘बस्तर द नक्सल स्टोरी’ बात करती है. कहानी में आईपीएस नीरजा के रोल में अदा शर्मा हैं जो मुख्य किरदार में रहते हुए कितनी सफलता से देश की इस समस्या को सच्चाई के साथ दिखा पाई हैं. इसकी कहानी बस्तर के जंगलों में शुरू होती है और इसकी कहानी में दिल्ली से लेकर जेनएनयू तक की कहानी को दिखाया गया है और साथ ही कहानी में नक्सलवाद के लिए हो रही फंडिंग की भी बात की गई है, जिसकी फंक्शनिंग को पूरी तरह से नहीं दिखाया गया है.

कही-कही कमजोर करती है फिल्म

‘बस्तर: द नक्सल स्टोरी’ एक औसत फिल्म है. फिल्म कुछ असल मुद्दों को छूती जरूर है, लेकिन पूरी कहानी दिखाने में विफल नजर आती है. कई मौकों पर फिल्म आपको निराश करेगी. खास बात ये है कि अगर आप नक्सलवाद के मुद्दे पर एक अलग नजरिया देखना चाहते हैं, तो इसे देख सकते हैं. अगर आप एक दमदार कहानी की तलाश में हैं तो ये फिल्म आपको निराश कर सकती है, लेकिन अगर आप नक्सलवाद के मुद्दे पर एक अलग नजरिया देखना चाहते हैं तो इसे एक मौका दिया जा सकता है.