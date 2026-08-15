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Batwara 1947 vs Awarapan 2: बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने मचाई धूम? जानें किसने मारी बाजी

Batwara 1947 vs Awarapan 2: 'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' दोनों फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देखने को मिल रही है, पहले दिन दोनों फिल्मों के नेट कलेक्शन में बड़ा अंतर देखने को मिला. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में ओडियंस का प्यार किस फिल्म को मिलता है और कौन बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब होती है?

Written by: Sapna
Published: August 15, 2026, 12:47 PM IST
Batwara 1947 vs Awarapan 2
ओपनिंग डे पर किसने मारी बाजी

इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ और सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ एक ही दिन, यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुईं. रिलीज से पहले ही दोनों फिल्मों को लेकर ऑडियंस के बीच काफी एकसाइमेंट देखने को मिली.ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही फिल्में आमने -सामने की टक्कर पर चल रही हैं. शुरुआती आंकड़ों की बात करें, तो इमरान हाशमी की फिल्म ने सनी देओल की फिल्म को काफी पीछे छोड़ दिया है.

‘आवारापन 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

‘आवारापन 2’ ने रिलीज के पहले ही दिन, यानि 14 अगस्त को शानदार कमाई करते हुए इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की. रिपॉर्टस् के मुताबिक, फिल्म ने भारत में करीब 21 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. इस जबरदस्त ओपनिंग के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली है और शुरू में ही धमाल मचा कर रख दिया है.दिलचस्प बात यह है कि 2007 में रिलीज हुई पहली ‘आवारापन’ की पूरी लाइफटाइम कमाई करीब 7.76 करोड़ रुपये थी. वहीं ‘आवारापन 2’ ने यह आंकड़ा रिलीज के कुछ ही घंटों में पार कर लिया. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म को ऑडियंस का कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित के किरदार में नजर आ रहे हैं. नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में दिशा पाटनी, शबाना आजमी और सुविंदर विक्की भी अहम भूमिकाओं में हैं.

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‘बंटवारा 1947’ की शुरुआत रही धीमी

वहीं सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ की बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास ओपनिंग नहीं कर सकी. रिपॉर्डस् के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर भारत में करीब 5.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. इस कलेक्शन के साथ फिल्म ‘आवारापन 2’ से काफी पीछे रह गई. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनी ‘बंटवारा 1947’ भारत के बंटवारे की पर आधारित पीरियड ड्रामा है. फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं.

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ओपनिंग डे पर किसने मारी बाजी

पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखें तो ‘आवारापन 2’ ने बाजी मार ली है. इमरान हाशमी की फिल्म ने जहां 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की नेट कमाई की, वहीं ‘बंटवारा 1947’ का कलेक्शन करीब 5.75 करोड़ रुपये रहा, यानी ओपनिंग डे पर दोनों फिल्मों के बीच कमाई का बड़ा अंतर देखने को मिला. अब 15 अगस्त की छुट्टी का फायदा दोनों फिल्मों को कितना मिलता है और आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत करती है, यह देखना दिलचस्प होगा.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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