Bawara Dil Spoiler Alert 5th March: अब तक आपने देखा कि नरपत सिद्धि और शिवा के बीच की गलतफहमी का फायदा उठाकर गौरव को गुडों से पिटवाता है जिसके बाद सिद्धि गौरव से मिलने अस्पताल जाती है लेकिन गौरव के घर वाले उसे मिलने से रोक देते हैं. वहीं अक्का बाई को पता चलता है कि शिवा ने सिद्धि को किडनैप किया था.

इसके बाद अक्का बाई को जब पता चलता है कि शिवा ने ही सिद्धि (Siddhi) को किडनैप किया था तो बाई शिवा से सारे संबंध तोड़ देती है. (Bawara Dil Written Update) दूसरी तरफ ईश्वर से एक आदमी कहता है कि सिद्धि शिवा के संबंध पर सवाल उठाता है लेकिन ईश्वर सिद्धि पर भरोसा जताता है. सिद्धि सारी बातें सुन लेती है और दुखी हो जाती है.

शिवा के घर पर बहुत ही धूम-धाम से हुआ उसका स्वागत. लेकिन शिवा (Shiva) और यशवंत के बीच कहा सुनी हो जाती है.(Bawara Dil Spoiler) इसके बाद यशवंत वहां से बिना खाए ही चला जाता है. अगली सुबह सोनी शिवा से पूछती है कि क्या शिवा ने सिद्धि को किडनैप किया था तो वह झूठ बोलता है. शिवा सोनी की देख-रेख के लिए एक आदमी को उसके पीछे भेज देता है. (Bawara Dil Spoiler Alert)

सिद्धि की दोस्त उससे मिलने आती है और शिवा के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देती है. इसके बाद सिद्धि शिवा के घर जाती है और बाहर से ही उसके घर में पत्थर फेंकती है. पत्थर शिवा की मां को लग जाता है.(Siddhihatesshiva) शिवा की मां उसे मारने के लिए हाथ उठाती है लेकिन सागर पुलिस की धमकी देकर उसे रोक देता है. जिंदगी के कश्मकश से कैसे निकलेगी सिद्धि, क्या होगा शिवा का आगला कदम, क्या नरपत का सच जान पाएगा शिवा…