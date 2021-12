Man vs Wild: रियलिटी टीवी सर्वाइवल एक्सपर्ट बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) ने कहा कि उन्होंने अपने शुरूआती दिनों में ‘बहुत सारे जानवरों’ को मार डाला था. फीमेलफस्र्ट डॉट को डॉट यूके की रिपोर्ट के अनुसार, बीबीसी 4 से बात करते हुए, ग्रिल्स ने अपना खेद व्यक्त किया कि उन्हें जानवरों को नहीं मारना चाहिए था. “मुझे लगता है कि जीवित रहने और भोजन के मामले में, निश्चित रूप से शुरुआती दिनों में हम जीवित रहने के नाम पर बहुत सारे सांप और कई जीवों को मार रहे थे. आजकल मैं इन सबसे बहुत दूर चला गया हूं.” ग्रिल्स ने अपने शो में वेगन सितारों के साथ अपने अनुभव से प्रेरणा ली है, जिन्होंने मांस खाने के प्रति उनकी सोच को बदल दिया है.Also Read - Ankita Lokhande ने मुस्कुराते हुए Vicky Jain का हाथ पकड़कर किया गृह प्रवेश, देखें Video

"मैंने कई सितारों को जंगल में घुमाया है जो वेगन हैं. यह एक अद्भुत साहसिक कार्य रहा है और मैं हमेशा इसका बहुत सम्मान करता हूं." बता दें कि उन्होंने Escape from Hell, Running Wild with Bear Grylls, Bear Grylls Survival School, Absolute Wild नाम से भी शो किए हैं.

बेयर ग्रिल्स को अंग्रेजी, स्पेन‍िश, फ्रेंच, अमेरिकन भाषाओं का नॉलेज है. बचपन में ही बेयर ग्रिल्स ने स्काइडाइविंग सीख ली थी और कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल कर लिया था.

