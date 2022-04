Beast box office day 2 collection: साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) स्टारर फिल्म बीस्ट वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के क्लब में पहुंच गई है. फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है. फिल्म 100 करोड़ को ऊपर जा भी पाएगी या नहीं ये कहना मुश्किल ही है. Film trade analyst रमेश बाला की माने तो हिंदी में भी इस फिल्म का रिस्पॉन्स ठंडा ही रहा. दो दिन में फिल्म अभी तक 50 लाख ही कमा पाई है.Also Read - केजीएफ 2 बॉक्स ऑफिस: सिनेमाघरों में रॉकी का तूफान, ओपनिंग डे पर तोड़ा हर रिकॉर्ड...कर डाली ली बंपर कमाई

नेल्सन दिलीप कुमार के डायरेक्श में में बनी इस फिल्म का तमिल में भी आंकड़ा गिरता ही दिखा. फिल्म ने सिर्फ 19 करोड़ की कमाई की है.

In 2 days, #Beast has crossed ₹ 100 Crs gross at the WW Box office..

— Ramesh Bala (@rameshlaus) April 15, 2022