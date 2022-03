Bedhadak First Look: जानेमाने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर (Karan Johar) ने फैंस को एक बड़ा तोहफा दिया है, दरअसल उन्होंने कुछ देर पहले ही निर्देशक ने अपने धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले नई फिल्म बेधड़क (Bedhadak) बनाई जा रही है, जिसमें उन्होंने एक साथ तीन स्टार को लॉन्च किया है. इस बार करण ने एक और स्टार किड को मौका दिया है और वो हैं अनिल कपूर (Anil Kapaoor) की भतीजी और संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की बेटी शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) है. बता दें कि शनाया को पिछले साल ही लॉन्च करना था, लेकिन कोरान की वजह से देरी हो गई. हालांकि अब उन्हें बॉलीवुड में आने का मौका मिल ही गया है.Also Read - शाहरुख खान से एक यूजर ने पूछा पर्सनल सवाल, किंग खान ने भी बोला कुछ ऐसा कि...

करण जौहर अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म बेधड़क से एक नई स्टार किड शनाया कपूर को लॉन्च करने जा रहे हैं. शनाया के साथ इस फिल्म से लक्ष्य भी डेब्यू करेंगे, इसके साथ ही करण जौहर एक्टर गुरफतेह सिंह पीरजादा को भी लॉन्च करने जा रहे हैं. शनाया के लिए, करण लिखते हैं, “पेश है बेधड़क में निमृत का किरदार निभाने वाली खूबसूरत शनाया कपूर इसके बारे में करण ने कहा ‘मैं यह देखने के लिए काफी उत्साहित हूं कि शनाया कपूर स्क्रीन पर अपना जादू कैसे बिखेरती हैं’ Also Read - 'इंडिया गॉट टैलेंट' के सेट पर शिल्पा शेट्टी को आया गुस्सा, Rohit Shetty के हाथों पर दे मारी कांच की बोतल- Video Viral

Introducing the gorgeous @shanayakapoor as Nimrit in #Bedhadak. An enchanting force to look out for, I can’t wait to see the energy she brings onto the screen!@apoorvamehta18 #ShashankKhaitan @DharmaMovies pic.twitter.com/qUiluf4tVV — Karan Johar (@karanjohar) March 3, 2022



बता दें कि तीनों शशांक खेतान द्वारा निर्देशित आगामी फिल्म ‘बेधड़क’ में अभिनय करेंगे और लक्ष्य की फोटो शेयर करते हुए करण ने लिखा ‘लगता है कि यह आपके दिल को उतनी ही आसानी से पिघला देगा जितनी आसानी से उनकी मुस्कान, पेश है करण का किरदार निभाने वाले ‘लक्ष्य’. यह फिल्म भावनाओं के उस्ताद शशांक खेतान द्वारा निर्देशित होगी. Also Read - बॉबी देओल ने अपनी इस हरकत के लिए ऐश्वर्या राय से मांगी माफी, बोले- पहले ही इतना...Watch Video

Looks that will melt your heart just as easily as his smile will. Presenting #Lakshya as Karan in #Bedhadak. Directed by the maestro of emotions, Shashank Khaitan!@apoorvamehta18 #ShashankKhaitan @DharmaMovies pic.twitter.com/5t04gOuXVH — Karan Johar (@karanjohar) March 3, 2022



वहीं गुरफतेह पीरजादा का परिचर देते हुए करण जौहर लिखते हैं, “उनका दिलकश अंदाज आपको कुछ ही समय में मदहोश कर देगा! बेधड़क में अंगद के किरदार को जीवंत करेंगे, गुरफतेह पीरजादा!

His brooding good looks will have you smitten in no time! Watch Angad’s character come alive in #Bedhadak with @gurfatehpirzada bringing his effortless suave onto the big screen!@apoorvamehta18 #ShashankKhaitan @DharmaMovies pic.twitter.com/jQONGuev1P — Karan Johar (@karanjohar) March 3, 2022

बता दें कि लक्ष्य लालवानी एक टेलीविजन अभिनेता हैं जिन्होंने फिल्मों की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया है और दूसरी ओर, शनाया कपूर बॉलीवुड अभिनेता संजय कपूर और महीप कपूर की बेटी हैं. करण जौहर बॉलीवुड के एक ऐसे फिल्ममेकर हैं, जिन्होंने कई स्टार किड्स को अपनी फिल्मों में लॉन्च करके उनके करियर को एक नई उड़ान दी है.