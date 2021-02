Bigg Boss 14 Salman Khan Share Glimpse of BB Trophy Winner Will Take This Home: बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) ग्रैंड फिनाले (Grand Finale) में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर इसका जबरदस्त बज्ज बना हुआ है. हर कोई अपने पंसदीदा घरवाले को विजेता बनाना चाह रहा है. वहीं अब बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के ग्रैंड फिनाले (Grand Finale) से ठीक कुछ दिन पहले होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की ट्रॉफी की पहली झलक फैंस और घरवालों को दिखाई. सलमान खान (Salman Khan) ने वीकेंड के वार में बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) की ट्रॉफी की झलक फैंस को दिखा दी है. Also Read - Nora Fatehi ने घोड़े का साथ दिए पोज़, Royal Look के दीवाने हुए फैंस

बिग बॉस 14 के ग्रैंड फिनाले में रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) अली गोनी (Aly Goni) राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) राखी सावंत (Rakhi Sawant) और निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) पहुंच गए हैं और इसी में से कोई एक सदस्य फिनाले तक पहुंचेगा और ये ट्रॉफी अपने नाम करेगा. वहीं जैसे ही ये ट्रॉफी की पहली झलक बाहर आई है सोशल मीडिया पर हर किसी के चाहनेवाले उसे घर के विजेता के तौर पर देखना चाहते हैं. Also Read - Bigg Boss 14 Finale Week: घर से बेघर हुईं Devoleena Bhattacharjee, Paras को बोला 'गिरगिट'...Jasmin पर कही ये बात

इस ट्रॉफी की बात करें तो इस बार इसाक लुक पिछली वाली से अलग है. इसमें बिग बॉस की आंख बनी हुई है और साथी ह पत्ते की डिजाइन के शेप में इसे तैयार किया गया है. इसके साथ ही इस ट्रॉफी के किनारे पर बड़े क्रिस्टल लगे हुए हैं जो इसकी चमक को औऱ बढ़ा रहा है. साथ ही इसमें इसमें लिखा है, ‘बिग बॉस 14 विनर’…अब विजेता कौन है ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा.

जैसे ही सलमान खान ने इस ट्रॉफी पर से पर्दा उठाया वैसे ही घरावले खुशी से झूम उठे और हर कोई ट्रॉफी की तारीफ करने लगा और करनी भी चाहिए ये है ही इतनी खूबसूरत. वहीं वीकेंड के वार में इस बार एजाज खान (Eijaz Khan) की प्रॉक्सी बनकर आई देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) घर से बेघर हो गई हैं.