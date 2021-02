Bigg Boss 14 Finale These Actress Won The BB Title:फेमस रियलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ (Bigg Boss 14) का फिनाले कल होने वाला है. ऐसे में सबकी नजरे इस वक्त इसी पर है. वहीं इस बार टीवी की मशहूर बहू रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) इस बार शो में मुख्य दावेदार के तौर पर पहचानी जा रही हैं. ऐसे में बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) होंगी या नहीं ये तो कल पता चल ही जाएगा. लेकिन इसके पहले जानें कि रुबीना से पहले कौन सी बहूओं और टीवी की एक्ट्रेस ने जीत का तड़का बिग बॉस (Bigg Boss) में लगाया है. Also Read - Bigg Boss 14 Finale Week: Rubina Dilaik ने Nikki Tamboli को कहा 'शो का सबसे कंफ्यूज कंटेस्टेंट', देखें एक्ट्रेस ने कैसे मारा 'फ्लिप'

1. श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari)

बिग बॉस को पहली महिला विजेता के तौर पर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) मिली थी. श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने चौथे सिजन में जीत का स्वाद चखा था, बता दें कि श्वेता ने कसौटी ज़िंदगी की शो में प्रेरणा का किरदार निभाकर काफी लोकप्रियता हासिल की थी. इस शो में उनका और डॉली बिद्रा का झगड़ा बेहद मशहूर रहा था. श्वेता (Shweta Tiwari) को शो जीतने पर 1 करोड़ रुपये प्राइज मनी के तौर पर दिए गए थे.

2.जुही परमार (Juhi Parmar)

‘बिग बॉस 5’ (Bigg Boss 5) की विनर बनी थी फेमस टीवी एक्ट्रेस जूही परमार (Juhi Parmar). कुमकुम फेम एक्ट्रेस जुही परमार (Juhi Parmar) को भी साल 2011 में सीजन 5 का खिताब जीतने पर 1 करोड़ की राशि मिली थी.

3. उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia)

‘बिग बॉस 6’ (Bigg Boss 6) की विनर बनी थीं ‘कसौटी जिंदगी की’ सीरियल में कोमोलिका का किरदार निभा चुकीं उर्वशी ढोलकिया. उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia) को शो जीतने पर 50 लाख रुपये मिले थे.

4. गौहर खान (Gauhar Khan)

फेमस एक्ट्रेस गौहर खान (Gauhar Khan) ने ‘बिग बॉस 7’ (Bigg Boss 7) का खिताब अपने नाम किया था. गौहर खान (Gauhar Khan) लगातार बिग बॉस जीतने वालीं चौथी महिला थीं. हाल ही में गौहर खान (Gauhar Khan) बिग बॉस 14 का भी हिस्सा बनी थीं.

5. शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde)

‘बिग बॉस 11’ (Bigg Boss 11) का खिताब ‘भाभी जी घर पर हैं’ सीरियल फेम शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) ने अपने नाम किया था. शो जीतने पर शिल्पा को 44 लाख रुपये प्राइज मनी दी गई थी. हालांकि उनके साथ शो की एक औऱ बहू हिना खान (Hina Khan) ने फिनाले में कड़ी टक्कर दी थी.

6.दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar)



‘बिग बॉस 12’ (Bigg Boss 12) की ट्रॉफी ससुराल सिमर का फेम एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) ने अपने नाम की थी. शो जीतने पर दीपिका को 30 लाख रुपये प्राइज मनी मिली थी. दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) इन दिनों छोटे पर्दे से दूर हैं लेकिन वो पति शोएब के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल चला रही हैं.