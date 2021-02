Salman Kahn Will Return As Host For Bigg Boss 15 Know How Much Actor Want As A Fees: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Salman Khan) अपने मशहूर शो बिग बॉस (Bigg Boss) से कई सालों से जुड़े हुए हैं. सलमान (Salman) कई बार कह चुके हैं कि ये शो उनके दिल के बेहद करीब है और भाई ने ये बात कई बार साबित भी कर दी है. सलामन (Salman) का वीकेंड का वार (Weekend ka Var) दर्शकों के बीच बेहद पसंद किया जाता है. ऐसे में अब जहां बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) खत्म होने वाला है. वहीं एक्टर ने ये बता दिया है कि जल्द ही दर्शक बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) की तैयार क लें. Also Read - Dia Mirza Wedding: सामने आईं दीया मिर्जा की प्री-वेडिंग सेरेमनी की फोटोज, कल बनेंगी Vaibhav Rekhi की दुल्हनिया

बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) अपने अंतिम चरण में है औऱ जल्द ही इसका विनर भी दर्शको को मिलेन वाला है. ऐसे में इस वाले वीकेंड के वार (Weekend ka Var) में सलमान खान (Salman Khan) ने बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) और शो को लेकर अपनी फीस के बारे में एक बड़ी बात कह दी है, इसे सुनकर फैन्स काफी खुश हो जाएंगे. Also Read - Radhe Shyam Teaser: Valentine's Day पर आया Prabhas-Pooja की फिल्म 'राधे श्याम' का टीजर, प्यार की दिखेगी नई कहानी...देखें Viral Video

दरअसल शनिवार को वीकेंड के वार (Weekend ka Var) में सलमान खान (Salman Khan) ने कहा, ‘सीजन खत्म होने जा रहा है इसके मतलब कि हमारे यानी बिग बॉस (Bigg Boss) के किसी भी स्टाफ को अगले हफ्ते से, कोई भी चैक नहीं आएगा, अगले साल तक, मैं बहुत दुखी हूं और उदास हूं. ऐसा लग रहा है कि 2020 कहीं वापस शुरू न हो जाए.’ Also Read - Pawan Singh Holi Gaana: होली से पहले नीलम के साथ रोमांस करते दिखे पवन सिंह, गाना 'लहंगवा लस लस करता' हुआ वायरल

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

इसके बाद सलमान खान (Salman Khan) ने आगे कहा, ‘ लेकिन जिंदगी चलती रहती है, ये शो खत्म होगा तो फिर अप्पन पठान पर चलेंगे, टाइगर पर चलेंगे, कभी ईद कभी दिवाली पर चलेंगे और तब तक, 8 महीने में बिग बॉस 15 आ ही जाएगा, और जब वो आएगा तो आप तो आओगे ही आओगे, ये तो गारंटी है. मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, अगर मेरा 15 टका (प्रतिशत) बढ़ा दिया इन लोगों ने तो.’

बता दें कि सलमान खान करीब 12 सालों से इस शो के साथ जुड़े हुए हैं औऱ एक तरह से वो इस शो का चेहरा बन गए हैं औऱ लोग उन्हें बतौर होस्ट बेहद पसंद करते हैं. ऐसे में जाहरि है कि मेकर्स उनकी इस मांग को जरुर मान लेंगे.