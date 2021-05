Before Marrying Saif Ali Khan Here What Kareena Kapoor Wrote Nanad Saba: करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) की बड़ी ननद सबा अली खान (Saba Ali Khan) भले ही मीडिया के सामने बेहद कम आती हैं औप वो ग्लैमर से दूर ही रहती हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जमकर अपने काम के बारे में और साथ ही परिवार की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. ऐसे में अबसबा अली खान (Saba Ali Khan) ने एक कमाल की पुराना वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने करीना (Kareena Kapoor Khan) का दिया हुआ एक स्पेशल गिफ्ट दिखाया है. Also Read - Kareena Kapoor को 'मैम' कहकर बुलाते थे सैफ अली खान, कहा 'सेट पर नहीं होती थी बात....ऐसे शुरु हुई लव स्टोरी'

सबा अली खान (Saba Ali Khan) ने हाल ही में उन्होंने 11 साल पुराना एक नोट शेयर किया है, जो सैफ अली खान (Saif Ali Khan) से शादी से पहले करीना ने सबा (Saba Ali Khan) लिए लिखा था. सालों बाद सबा ने उस मैसेज को रिवील किया है कि आखिर करीना (Kareena Kapoor) ने उस नोट में क्या लिखा था. Also Read - किसी ने कहा मां को डायन, कोई लेता है नाम, ऐसे हैं इन सेलेब्स के अपनी सौतेली मां के साथ रिश्ते

दरअसल सैफ से शादी करने से पहले करीना (Kareena Kapoor) ने सबा (Saba Ali Khan) के प्रति प्यार जताया और लिखा- ‘डियर सबा, आपको जानकर अच्छा लगेगा, प्यार और किस्मत हमेशा, करीना’. बात दें कि 2012 में करीना (Kareena Kapoor) ने सैफ अली खान (Saif Ali Khan) से मुंबई में शादी की थी और इसके पहले वो लिव इन रिलेशनशिप में थे. Also Read - Kareena Kapoor Khan ने शेयर की छोटे बेटे की पहली तस्वीर, तैमूर की गोद में दिखा नन्हा नवाब- Photo Viral

आपको बता दें कि अक्सर सबा (Saba Ali Khan) पटौदी परिवार की अनदेखी तस्वीरें शेयर करती नजर आती हैं. हाल ही में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें करीना, सैफ, कुणाल खेमू, सोहा, सबा और लिटिल इनाया खेमू और तैमूर नजर आ रहे हैं.