Ramayana: रणबीर कपूर के गले की फांस बना उनका 'बीफ' वाला बयान, क्या बिगड़ेगा 'रामायण' का खेल? - जानें विवाद

Ranbir Kapoor Beef Controversy: रणबीर कपूर पंजाबी कपूर परिवार से हैं और उन्होंने कई बार खाने-पीने के अपने शौक के बारे में बात की है लेकिन 2011 में, कुणाल विजयकर के साथ एक टीवी शो के दौरान रणबीर ने कहा था कि उन्हें बीफ़ खाना पसंद है और उन्होंने खुद को “बीफ़ का बड़ा फ़ैन” बताया था. हालांकि उस समय इस वीडियो से कोई विवाद नहीं हुआ था, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर कई बार शेयर किया गया है और अक्सर तब सामने आता है जब रणबीर अपनी किसी फ़िल्म की वजह से चर्चा में होते हैं. अब, कुणाल ने रणबीर के साथ उस एपिसोड की शूटिंग के बारे में बात की है और कहा है कि उस घटना के बाद रणबीर ने उनके साथ कभी शूटिंग नहीं की है.
रणबीर ने कहा कि उन्हें मटन, पाया और बीफ़ पसंद है
यह विवाद रणबीर के 2011 के एक इंटरव्यू से जुड़ा है, जो उन्होंने ‘रॉकस्टार’ के प्रमोशन के दौरान दिया था. अपने खाने की पसंद और पेशावर में अपने परिवार की जड़ों के बारे में बात करते हुए, एक्टर ने उस खाने-पीने के बारे में बताया जिसके बीच वे पले-बढ़े थे. रणबीर ने कहा कि उन्हें मटन, पाया और बीफ़ पसंद है और उन्होंने यह भी कहा कि वे “बीफ़ के बहुत बड़े फ़ैन” हैं. मेरा परिवार पेशावर से है, इसलिए उनके साथ पेशावरी खाना भी आया है. मुझे मटन, पाया और बीफ़ बहुत पसंद है और हां मुझे बीफ़ बहुत पसंद है’.
अब बयान पर फिर गर्माया विवाद
वहीं रणबीर का एक पुराना बयान फिर से चर्चा में है क्योंकि अब वे ‘रामायण’ में भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं. चूंकि यह फ़िल्म हिंदू पौराणिक महाकाव्य पर आधारित है, इसलिए सोशल मीडिया यूज़र्स के एक वर्ग ने सवाल उठाया है कि क्या बीफ़ खाने के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करने वाले अभिनेता का भगवान राम का किरदार निभाना सही चुनाव है. हाल ही में, एक्ट्रेस निकिता रावल ने भी ‘रामायण’ में रणबीर कपूर को कास्ट किए जाने पर निराशा जताई, उन्होंने कपूर के पुराने ‘बीफ़ खाने’ वाले कमेंट का ज़िक्र किया और नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फ़िल्म में भगवान राम का रोल निभाने के लिए एक्टर की आलोचना की थी.
आलिया को महाकालेश्वर मंदिर में जाने से रोका गया था
यह बात 2022 में भी सामने आई थी, जब रणबीर और उनकी पत्नी, एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में जाने से रोका गया था और उस समय, बजरंग दल के एक नेता ने कहा था, “हम उन्हें पवित्र महाकालेश्वर मंदिर में पूजा नहीं करने देंगे क्योंकि कुछ दिन पहले ही रणबीर ने कहा था कि उन्हें नॉन-वेज खाने में मटन, चिकन और बीफ़ पसंद है.
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