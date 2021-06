Samantha Akkineni Doing Powerful Stunts For The Family Man 2: मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpai) स्टारर वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) हाल ही में रिलीज हुई है, जिसके लिए पूरे स्टार कास्ट को वाह वाही मिल रही है. इस शो में पहली बार साउथ एक्ट्रेस सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) नजर आई हैं और उनकी एक्टिंग और स्टंट देखकर हर कोई हैरान है. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर दो बिहाइंड द सीन वीडियोज शेयर की है, जिसमें वो कमाल की फाइट सीक्‍वंस की प्रैक्टिस करती दिखाई दे रही हैं. Also Read - The Family Man 2 Twitter Review: रिलीज होते ही छाई ‘द फैमिली मैन 2’, मनोज और सामंथा ने जीता फैंस का दिल- VIDEO

बता दें कि वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन 2’ (The Family Man 2) को जहां एक तरफ फैंस का प्‍यार मिल रहा है, ऐसे में बिहाइंड द सीन वीडियोज देखकर आपको हैरान हो जाएगा साथ ही आपको समझ आ जाएगा कि सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) अपने किरदार के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे सामंथा स्टंट के लिए तैयार हो रही हैं और फाइट सीक्‍वंस की प्रैक्टिस करती दिखाई दे रही हैं. Also Read - The Family Man 2 में देखने को मिलेंगे कई सारे बड़े बदलाव, एक्शन में लौटेगा 'टास्क' छोड़ने वाला श्रीकांत



वीडियो शेयर करते हुए सामंथा ने अपने ऐक्‍शन डायरेक्‍टर और स्‍टंट परफॉर्मर Yannick Ben को धन्यवाद दिया. उन्‍होंने लिखा, “सारे स्‍टंट्स खुद से कराने और इसकी ट्रेनिंग देने के लिए, बॉडी के हर हिस्‍से में दर्द के बाद भी मुझे पुश करने के लिए आपका धन्यवाद.”

View this post on Instagram A post shared by Samantha Akkineni (@samantharuthprabhuoffl)



मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सामंथा ने इस रोल में ढलने के लिए खुद को तीन दिनों तक कमरे में बंद रखा था और इस रोल से मिलती जुलती कई वेब सीरीज देखी. सामंथा अक्किनेनी (Samantha Akkineni) को उनके किरदार के लिए बेहद वाहवाही मिल रही है और लोग उन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं.