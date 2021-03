Bekaaboo 2 actress Priya Banerjee talks about bold and hot scene in web series watch video-फिल्म जज्बा से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस प्रिया बनर्जी इन दिनों अपनी बेव सीरीज को लेकर चर्चा में हैं. बेबाक एक्ट्रेस ने इस सीरीज में कई बोल्ड सीन दिए हैं. एक इंटरव्यू में प्रिया ने इन सीन के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि मैं एक एक्ट्रेस हूं. कई ऐसे प्रोजोक्ट्स किए हैं जिनमें किस भी नहीं किया है. किसी में बोल्ड सीन भी दिए हैं. ये डिपेंड करता है कि कहानी की क्या डिमांड हैं. आपको जो भी एक्साईटिंग लगे. चैलेंजिग लगे. Also Read - Kareena Baby Picture: सैफ की बहन सबा ने दिखाई नन्हे नवाब की पहली झलक, यहां देखें क्यूटनेस वाली वायरल फोटो

उसे करना चाहिए. बता दें, बेकाबू 2 में प्रिया निगेटिव किरदार के रूप में नजर आ रही हैं. 'बेकाबू' सीजन दो में प्रिया के आलावा ताहिर शब्बीर, सुभा राजपूत, पोलोमी दास, ताहा शाह, स्मरण साहू और तुषार खन्ना प्रमुख भूमिकाओं में हैं.

बता दें, बेकाबू में प्रिया, प्रिया कश्ती का किरदार निभा रही हैं. बेकाबू 2 प्रिया बनर्जी और आरम्भ सिंह का साथ में दूसरा प्रोजेक्ट है. इससे पहले दोनों ने जमाई राजा 2.0 में साथ काम किया था.