Bekhayali couple Sachet Tandon and Parampara Thakur are Engaged – बेखयाली जोड़ी सचेत टंडन और परम्परा ठाकुर ने सगाई कर ली है. यह खबर शनिवार को उनके प्रशंसकों के लिए एक आश्चर्य के तौर पर आई, क्योंकि इस गायक-संगीतकारकी जोड़ी ने कभी भी ऐसे किसी रिश्ते में होने का इशारा नहीं दिया था. सचेत-परम्परा ने पिछले साल शाहिद कपूर-स्टारर फिल्म कबीर सिंह के ‘बेखयाली’ गाने से प्रसिद्धी पाई थी. एक निजी समारोह में उन्होंने सगाई की और इस दौरान वे पिंक कलर के पारंपरिक परिधानों में नजर आए. Also Read - फ़िल्म 'वॉर' से ऋतिक रोशन का हेयरस्टाइल आज भी कर रहा है ट्रेंड, है, सैलून में दिखी भारी मांग!

इंस्टाग्राम पर एक फैन क्लब ने जोड़े की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें सचेत घुटनों पर बैठकर हाथ में फूल परंपरा को प्रपोज कर रहे हैं, जिसे परंपरा ने खुशी से स्वीकार कर लिया. Also Read - Ashram 2 में इंटीमेट होकर सनसनी मचा देने वाली त्रिधा चौधरी ने शेयर की नई तस्वीरें, शबाब और शोख़ गुलाब एक साथ आया नज़र

कैप्शन में लिखा था, “तो हमारी प्यारी जोड़ी पूरी जिंदगी के लिए एक-दूसरे की हो गई है. हालांकि उन्होंने पहले कुछ भी नहीं बताया था. लेकिन हमें किसी बातचीत की जरूरत नहीं है. हमने खुद अपनी प्यारी जोड़ी के इन खास लम्हों का पता लगा लिया है. आप दोनों को बधाई देता हूं. हम आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं.” Also Read - फिल्म में न्यूड सीन देकर मचाया था तहलका, Amala paul ने फिर शेयर की दिलकश बिंदास तस्वीरें...

संचेत और परम्परा ने 2015 में एक गायन पर आधारित रियलिटी शो में भाग लिया था. अब वे बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक साथ गाने कंपोज करते हैं. उन्होंने कबीर सिंह, टॉयलेट: एक प्रेम कथा और पल पल दिल के पास जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया है. उन्होंने अन्य संगीतकारों के लिए भी गाया है. पिछले साल संचेत ने तनिष्क बागची की कंपोजिशन के लिए साहो फिल्म का ‘साइको सैंया’ गाना गाया था.

अब उनका अगला प्रोजेक्ट शाहिद कपूर-स्टारर ‘जर्सी’ है.