Jennifer Lopez Ben Affleck Honeymoon Photos: जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक इन दिनों अपना हनीमून एन्जॉय कर रहे हैं. दोनों की रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लिप लॉक के बाद जो उनकी लेटेस्ट फोटो लोगों के सामने आई है उसपर काफी मीम बनाए जा रहे हैं. दरअसल, इस फोटो में बेन एफ्लेक गहरी नींद में सोते नज़र आ रहे हैं. उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैस वो काफी थके हुए हैं. बेन की ये तस्वीर सामने आते ही लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा- लगता है शादी के बाद असलियत का रियेलाइज हो गया. वहीं एक ने लिखा- हनीमून पर झपकी लेना कौन सी बड़ी बात है.वह हममें से बाकी लोगों की तरह इंसान है !! इस तस्वीर के लिए एक फोटोग्राफर को भुगतान करने के लिए $$ की बर्बादी

Ben Affleck really endured years of memes and spilled Dunkin’ Donuts to come out the other side passed out on a boat married to Jennifer Lopez. Incredible. pic.twitter.com/ORuSeDMrEv

Also Read - खूबसूरती में रेखा को भी मात देती है उनकी बहन राधा, कई फिल्मों में कर चुकी हैं काम देखें Photos

He’ll always be my Batman, but I’m happy to see him relaxed and in a better place in his life. #BenAffleck pic.twitter.com/deGcc5xb4e

