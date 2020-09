Watch these 7 Oscar winning movies on Disney+ Hotstar, Amazon Prime Video & Netflix- इन दिनों डिजिटल प्लेटफार्म पर फिल्में देखने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ी है. बड़े से बड़े फिल्ममेकर और मेगा स्टार्स को भी इस प्लेटफार्म पर फिल्में रिलीज करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही है. हालांकि अगर कोई पुरानी और अच्छी फिल्म आपसे छूट गई है तो इसे देखने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं होगा. यहां हम आपको ऑस्कर विनिंग 7 फिल्मों की लिस्ट दे रहे हैं जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार इसे देख सकते हैं. Also Read - Sandalwood Drug Case: कन्नड़ अभिनेत्री संजना गलरानी ड्रग्स केस में गिरफ्तार, और भी कई नाम आएंगे सामने?

1. PARASITE – AMAZON PRIME VIDEO

दक्षिण कोरियाई फ़िल्म पैरासाइट ने 2020 के ऑस्‍कर में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार जीत कर इतिहास रच दिया. इसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले और बेस्ट डायरेक्टर के लिए ऑस्कर मिला था. ये एक ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन बोंग जून-हो ने किया है. फिल्म की कहानी आपको अंत तक बांध कर रखती है. ये दो परिवारों पर आधारित फिल्म है. जिसमें अमीरी और गरीबी के अंतर को बेहद खूबसूरती से दिखाया है.

2. THE SHAPE OF WATER – DISNEY+ HOTSTAR

द शेप ऑफ़ वाटर (अंग्रेज़ी: The Shape of Water), 2017 की एक अमेरिकी कल्पनिक, ड्रामा फिल्म है.Guillermo del Toro द्वारा निर्देशित फिल्म में एक अनोखी लव स्टोरी बताई गई है जो एक इंसान और एक रहस्मयी समुद्री जीव के बीच रिश्ते को दिखाती है. फिल्म की कहानी अमेरिकी कोल्ड वॉर के दौरान की है.

3. MOONLIGHT – AMAZON PRIME VIDEO

‘मूनलाइट’ को 2017 में ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया था. फिल्म की कहानी एक अश्वेत समलैंगिक पुरुष शिरॉन के इर्दगिर्द घूमती है. फिल्म के डायरेक्टर बैरी जेनकिंस हैं. ‘मूनलाइट’ की कहानी टरैल के लिखे नाटक पर आधारित है. फिल्म में मेहरशला अली, शैरिफ अर्प और डुआन सैंडरसन लीड रोल में हैं.

4. BIRDMAN – NETFLIX

बर्डमैन अमेरिकी ब्लैक कॉमेडी ड्रामा है. मैक्सिकन निर्देशक एलेजांद्रो जी इनारितू की फिल्म ‘बर्डमैन’ ने 87वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में चार खिताब अपने नाम किए थे. फिल्मी करियर में उतार-चढ़ाव से जूझ रहे एक सुपरस्टार की दिल छू लेने वाली कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था.

5. 12 YEARS A SLAVE – AMAZON PRIME VIDEO

12 इयर्स अ स्लेव, वर्ष 2013 की एक ऐतिहासिक ड्रामा फ़िल्म है, जिसमें 1853 के समय गुलाम रहे सोलोमन नार्थअप की संक्षिप्त जीवनी को रूपांतरित किया गया है.फ़िल्म का निर्देशन स्टीव मैकक़्वीन किया है. पटकथा का लेखन जॉन रिड्ली ने किया है. वे न्यु यॉर्क स्टेट – में जन्मे एक आजाद अफ्रीकी-अमेरिकी निवासी थे जिनको सन् 1841, वॉशिंगटन डीसी में अपहरण कर बंधुआ गुलामी के लिए बेच दिया.नाॅर्थअप रिहा होने के बारह वर्षों तक लुईसियाना में पौधारोपण का काम करते रहे.

6. ARGO – NETFLIX

बेन एफलेक की इरानियन होस्‍टेज ड्रामा पर आधारित फिल्‍म ऑरगो को ऑस्‍कर अवार्ड से नवाजा गया. फिल्म में कॉनेडियन सरकार और CIA के ज्वाइंट ऑपरेशन को दिखाया गया है. इस फिल्म को तीन ऑस्कर अवार्ड मिले थे.

7. THE DEPARTED – NETFLIX

द डिपार्टेड एक 2006 की अमेरिकी अपराध फिल्म है जिसका निर्देशन मार्टिन स्कोर्सेसे ने किया है और विलियम मोनाहन ने लिखा है.यह 2002 की हांगकांग फिल्म इनफर्नल अफेयर्स का रीमेक है.लियोनार्डो डि कैप्रियो, मैट डेमन, जैक निकोलसन और मार्क वाह्लबर्ग, मार्टिन शीन, रे विंस्टन, वेरा फार्मिगा और एलेक बाल्डविन कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है.