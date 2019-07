बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु दसानी की नई फिल्म ‘निक्कमा’ का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. अभिमन्यु इससे पहले वासन बाला की फिल्म ‘मर्द को दर्द नहीं होता’ में नज़र आए थे. ‘निक्कमा’ इनकी दूसरी फिल्म है. इस फिल्म को शब्बीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं.

नवाब शाह से शादी के बाद पूजा बत्रा की हॉट तस्वीर आई सामने, क्या खूब लग रही हैं

फिल्म एवं ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर अभिमन्यु के दूसरे फिल्म की जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मर्द को दर्द नहीं होता के बाद अभिमन्यु दसानी जल्द ही एक्शन-एंटरटेनर फिल्म निकम्मा में नजर आने वाले हैं.

#Announcement: Abhimanyu Dassani [son of actress Bhagyashree] and Shirley Setia [singer-social media sensation] in action-entertainer #Nikamma… Directed by Sabbir Khan… Produced by Sony Pictures Intl Prod and Sabbir Khan Films… 2020 release. #NikammaFirstLook pic.twitter.com/zPoWlmGoas

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 22, 2019