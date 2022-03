Bhagyashree Talks About Tough Time And Marriage With Himalaya Dasani: सलमान खान (Salman Khan) के साथ साल 1989 में फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से डेब्यू करने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री (Bhagyashree) ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में जगह बना ली थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और भाग्यश्री रातों-रातों बड़े स्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गईं. भाग्यश्री ने साल 1990 में अपने दोस्त हिमालय दासानी (Himalaya Dasani) से शादी की थी. दोनों का रिश्ता आज भी कायम है. इस बीच भाग्यश्री का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने खुलासा किया है कि आखिर किस तरह से उनके परिवारवालों ने शादी का विरोध किया था और साथ ही उनकी शादी में किसी का परिवार इस खास दिन का हिस्सा नहीं बना था.Also Read - Adipurush: शिवरात्रि के मौके पर प्रभास की 'आदिपुरुष' की रिलीज डेट का खुलासा, दिन नोट कर लें

स्टार प्लस चैनल का नया शो स्मार्ट जोड़ी (Smart Jodi) में बहुत जल्द भाग्यश्री (Bhagyashree) और उनके पति हिमालय दसानी (Himalay Dassani) भी नजर आने वाले हैं और ये बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट करने जा रहा है. प्रोमो में भाग्यश्री और हिमालय अपनी लव स्टोरी सुनाते दिख रहे हैं और इसी दौरान स्टेज पर उनकी शादी होती है और इस दौरान भाग्यश्री ने कुछ ऐसा कि जिसे सनुकर आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल भाग्यश्री ने कहा कि ‘जब हमने शादी का फैसला लिया तो हमारे परिवारवाले हमारे साथ नहीं थे और वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थे. इसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिया जब कहता है कि मैंने भागकर शादी की तो ये सुनकर गुस्सा आता है, क्योंकि ये सच नहीं है.’ इस दौरान भाग्यश्री बेहद इमोशनल नजर आईं. Also Read - पैपराजी पर Salman Khan ने निकाला अपना गुस्सा, चिल्लाते हुए कहा- ‘हो गया ना यार अभी और फिर...’-Video

View this post on Instagram A post shared by StarPlus (@starplus)

Also Read - एक के बाद एक बोल्ड तस्वीरें शेयर कर रही हैं हुस्न की मल्लिका Mallika Sherawat, ये वाली देख लेंगे तो सब भूल जाएंगे

बता दें किभाग्यश्री और हिमालय दासानी की मुलाकात स्कूल में हुई थी. दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे लेकिन भाग्यश्री के घरवाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। भाग्यश्री और हिमालय ने शादी का फैसला कर लिया. सलमान खान, सूरज बड़जात्या और कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में दोनों ने मंदिर में शादी रचा ली थी. भाग्यश्री ने हिंदी फिल्मों के अलावा भोजपुरी, मराठी, बंगाली, कन्नड़ और तेलुगू फिल्मों में भी अभिनय किया है लेकिन उन्हें वह स्टारडम फिर कभी नहीं मिल पाया जो उन्होंने ‘मैंने प्यार किया’ से हासिल किया था.