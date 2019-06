सलमान खान अभिनीत ’भारत’ ने सुपरस्टार के लिए अब तक के सभी रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए, बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन सबसे अधिक कमाई के साथ एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है. सलमान खान और निर्देशक अली अब्बास जफर की जादुई जोड़ी रिलीज के पहले ही दिन भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के विश्व कप मैच के बावजूद, धमाकेदार 42.3 करोड़ की ओपनिंग करने में कामयाब रही है.

ईद पर शाहरुख ने किया बेटे को लिप्स पर किया Kiss, लोगों ने कहा- ये कैसी तहजीब है

सलमान अभिनीत न केवल अपनी रिलीज से पहले सबसे अधिक एडवांस बुकिंग के साथ सुर्खियों में छाई हुई थी, बल्कि अब एक चार्टबस्टर बनने की कगार पर है. यह केवल सलमान खान की स्टारडम का असर नहीं है बल्कि सलमान के साथ कैटरीना कैफ की जोड़ी ने अपनी रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच जिज्ञासा पैदा कर दी थी. भारत पहले दिन लगभग 43 करोड़ का कलेक्शन करने में सफ़ल रही है, जो ठग्स ऑफ़ हिंदोस्तान द्वारा 50 करोड़ की ओपनिंग के बाद हिंदी फिल्म जगत में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन साबित हो रहा है.

#Salmania grips the nation… #Bharat storms the BO… Proves *yet again* Salman Khan is the biggest crowd puller… #Bharat opens much bigger than Salman – Ali Abbas Zafar’s #TigerZindaHai [₹ 34.10 cr] and #Sultan [₹ 36.54 cr]… Wed ₹ 42.30 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 6, 2019