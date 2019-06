Box Office collection of Salman Khan and Katrina Kaif starrer Bharat- सलमान खान की फिल्म भारत बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. अली अब्बास के निर्देशन में बनी ये फिल्म ईद के दिन रिलीज हुई थी और पहले दिन ही इस मूवी ने 43 करोड़ का बिजनेस किया था. अभी तक 167.60 करोड़ की कमाई हो चुकी है. ‘भारत’ (Bharat Collection) ने सातवें दिन यानी मंगलवार को करीब 8.30 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. अगर फिल्म लगातार इसी बिजनेस पर बनी रहती है तो जल्द ही 200 करोड़ कमा लेगी. फिल्म ने दुनिया भर में 250 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली है.

Wednesday: Rs 42.30 crore

Thursday: Rs 31 crore

Friday: Rs 22.20 crore

Saturday: Rs 26.70 crore

Sunday: Rs 27.90 crore

Monday: Rs 9.20 crore

Tuesday: Rs 8.30 crore

Total:Rs 167.60crore

