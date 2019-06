नई दिल्ली. बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘भारत‘ (Bharat) बुधवार को ईद के मौके पर रिलीज हुई. फिल्म के बड़े पर्दे पर उतरने के साथ ही सोशल मीडिया में इसकी जमकर तारीफ हो रही है. न सिर्फ इंटरनेट यूजर्स बल्कि कई फिल्म आलोचक भी ‘भारत’ को सलमान खान की अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म बता रहे हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर जबर्दस्त कमेंट्स और मूवी के रिव्यू आ रहे हैं. फिल्म का पहला शो देखकर निकलने वाले कई दर्शकों ने ‘भारत’ को 5 में से 4 प्वाइंट दिए हैं. फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने विश्लेषक और समीक्षक तरण आदर्श ने भी सलमान खान की नई फिल्म ‘भारत’ को अपनी रेटिंग में 5 में से 4 अंक दिए हैं.

अली अब्बास जाफर के निर्देशन में बनी फिल्म ‘भारत’ में सलमान खान के साथ-साथ कटरीना कैफ (Katrina Kaif), तबू, नोरा फतेही, सोनाली कुलकर्णी, सुनील ग्रोवर और जैकी श्राफ जैसे दिग्गज कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. सलमान खान ने फिल्म में एक देशभक्त की भूमिका निभाई है. फिल्म के नायक के 5 दशकों- 1960 से लेकर 2010 तक का सफर कैसा रहता है, ‘भारत’ की कहानी इसी कालक्रम को बयां करती है. कटरीना कैफ ने फिल्म में ‘मैडम सर’ का रोल निभाया है. पिछले कई वर्षों से सलमान खान अपनी फिल्मों को ईद के मौके पर ही रिलीज करते आए हैं. ‘भारत’ के रिलीज के लिए भी उन्होंने यही मौका चुना है और जिस तरह से इस फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उसको देखते हुए लगता है कि सलमान इस बार भी अपनी रणनीति में कामयाब होंगे.

#OneWordReview…#Bharat: SMASH-HIT.

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️

An emotional journey that wins you over… Salman is the lifeline. He’s exceptional… Katrina excels… Ali Abbas Zafar blends humour + emotions wonderfully… Slight trimming needed… Get ready for #Salmania. #BharatReview pic.twitter.com/FVMFYZf9y0 — taran adarsh (@taran_adarsh) June 4, 2019

माइक्रोब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर सलमान खान की फिल्म ‘भारत’ को लेकर सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. टि्वटर पर ‘भारत रिव्यू’ ट्रेंड कर रहा है. तरण आदर्श ने टि्वटर पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में ‘भारत’ को 5 में से 4 प्वाइंट दिए हैं. उन्होंने बताया है कि भारत समेत 70 देशों में एक साथ रिलीज हुई यह फिल्म पहले दिन से ही धमाल मचा रही है. तरण आदर्श के मुताबिक सलमान खान की यह फिल्म यूएई में जहां 121 थियेटरों में दिखाई जा रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में यह संख्या 75 है. देश और विदेश मिलाकर कुल 6000 से ज्यादा थियेटरों में ‘भारत’ को रिलीज किया गया है. फिल्म को पहले ही दिन इतनी जबर्दस्त ओपनिंग मिलने की एक वजह यह भी हो सकती है.

#OneWordReview#BharatReview : O-U-T-S-T-A-N-D-I-N-G.

It’s a MASTERPIECE Movie Mass Acting By Salman Khan, Disha Patani is good and Katrina Kaif brilliant. Don’t miss #Bharat

Rating:- ⭐️⭐️⭐️⭐️½

Detailed review follows. — Rohan (@RoyalVaruniace) June 4, 2019

#Bharat is can called as best film of @BeingSalmanKhan till the date with every scene full of drama , emotions , comedy , A full paisa Vasool movie 💥@aliabbaszafar has put his entire sense of emotions in the film.

According to me “BHARAT” get’s

⭐⭐⭐⭐1/2#BharatReview pic.twitter.com/XJZ7nsqBL7 — Adarsh dubey (@adarshdubey083) June 4, 2019

#BharatReview BLOCKBUSTER.

🌟🌟🌟🌟 4/5

Ali Abbas Zafar: Brilliant

Salman Khan: One Man Army

Katrina Kaif: Stunning

Storyline: Fantastic

Comedy: Yes

Emotions: Yes

This movie is going to break every bollywood record. #Bharat@BeingSalmanKhan @aliabbaszafar @Bharat_TheFilm pic.twitter.com/8cipKK0Qb4 — Izhaan Subhani (@IzhaanSubhani) June 4, 2019

#Bharat BLOCKBUSTER. #BharatReview 🌟🌟🌟🌟🌟 out of 5 @aliabbaszafar and producers @atulreellife and @nikhilnamit have outdone themselves! To weave history with emotions, drama & action. #KatrinaKaif looks stunning! A true Indian beauty @BeingSalmanKhan Sir as usual 1 man army https://t.co/kDyZN4JUAg — Jyoti Prateek Shrivastava (@Jyotiprateekbjp) June 4, 2019

बॉलीवुड स्टार सलमान खान के फैन्स की संख्या भी फिल्म ‘भारत’ के सोशल मीडिया प्रमोशन की एक वजह है. बुधवार को फिल्म के बड़े पर्दे पर रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर सलमान खान और उनकी नई फिल्म को लेकर कमेंट्स आने शुरू हो गए. सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर अपने-अपने रिव्यू शेयर करने वाले कई इंटरनेट यूजर्स ने न सिर्फ ‘भारत’ की कहानी, एक्टिंग, लोकेशन को दमदार बताया है, बल्कि इसे सलमान खान की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म करार दिया है. आउटस्टैंडिंग, मास्टरपीस, बेहतरीन जैसे कई विशेषणों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया यूजर्स ने ‘भारत’ को इस साल की सबसे शानदार फिल्म कहा है.

