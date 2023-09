Hindi Entertainment Hindi

Bharat Vs India Row I Love My India To Made In India Bollywood Songs Name In India

India Vs Bharat: इन मशहूर गानों में हुआ है 'India' शब्द का इस्तेमाल, बेहद लंबी है लिस्ट

Bharat Vs India: बॉलीवुड में कई सारे गाने ऐसे हैं जिनमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ है और लोग इन्हें जमकर पसंद करते हैं.

भारत vs इंडिया की बहस लगातार तेज हो रही है और इन दिनों देश जी-20 में बिजी चल रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री से लेकर राष्टपति तक हर किसी के संबोधन से लेकर गेस्ट को मिलने वाले इनविटेशन तक में इंडिया नहीं बल्कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है. ऐसे में हर जगह इस बात पर बहस हो रही है कि अगर देश का नाम आने वाले दिनों या सालों में बदला जाएगा तो उन सभी चीजों का क्या होगा जो इंडिया के नाम से मशहूर हो चुकी हैं. ऐसे में आज हम बताएंगे कि आखिर बॉलीवुड को वो कौन से गाने हैं जिनमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो चलिए जानते हैं कौन-कौन से गानें है इस लिस्ट में शामिल.

Trending Now

आई लव माई इंडिया (I Love My India)

आई लव माई इंडिया परदेस फिल्म का गीत है. इस गाने को महिमा चौधरी पर फिल्माया गया है. गाने में अमरीश पुरी अपने देश के लिए प्यार जताते और बच्चों को देश की खूबियों के बारे में बताते नजर आए हैं. बता दें आज भी 15 अगस्ता या फिर 26 जनवरी के मौके पर इस गाने पर बच्चे जमकर डांस करते हैं.

चक दे इंडिया (Chak De India)

ये गाना फिल्म का टाइटल ट्रैक है और आज भी लोग हर खास मौके पर इस गाने को जरूर गुगुनाते हैं. शाहरुख खान इस फिल्म में पहली बार बतौर कोच दिखे थे और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. इस फिल्म का गाना कई बार क्रिकेट के मैदान पर बजाया जाता है.

इंडिया वाले (India Wale)

कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, हम इंडिया वाले. ये गाना शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का है.

ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट (East Aur West India Is the Best)

सलमान खान की फिल्म जड़वा में ये गाना है जिसका नाम है ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट. इस गाने में आपको देश की अलग-अलग खूबसूरती के बारे में बताया गया है.

सलाम इंडिया (Salaam India)

सलाम इंडिया प्रियंका चोपड़ा की फिल्म मैरी कॉम मे है इस गाने में प्रियंका अपनी बॉक्सिंग स्किल्स दिखाई हुई नजर आ रही हैं. बता दें ये फिल्म भारत की मशहूर मुक्केबाज मैरी कॉम पर बनाई गई है.

मुस्कुराएगा इंडिया (Muskurayega India)

साल 2020, जब पूरी दुनिया में कोविड का कहर था. भारत में भी कोरोना के केसे बढ़ने लगे थे. लॉकडाउन के कारण लोग अपने-अपने घरों में कैद थे. इसी दौरान एक गाना आया, जिसने लोगों को मुस्कुराने की वजह दी. गाने का नाम था मुस्कुराएगा इंडिया. इस गाने को फिल्मी सितारों के साथ-साथ कई नेताओं ने भी शेयर किया था.

मेड इन इंडिया (Made In India)

90 के दशक में ‘मेड इन इंडिया’ (Made In India) सॉन्ग आज भी बेहद मशहूर है और इसे मशहूर सिंगर अलीशा चिनॉय ने गाया था. ये एक एल्बम है जिसमें मिलिंद सोमणभी नजर आए थे. आलम ये है कि आज भी लोग अलीशा चिनॉय के इस गाने को पसंद करते हैं

RECOMMENDED STORIES