Ginni Chatrath And Daughter Anayra Unseen Picture From Baby Shower: कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) के घर बेटे ने जन्म लिया है. सुबह सेही कई सारे सितारों ने कपिल और गिन्नी को एक बार फिर से माता-पिता बनने के लिए ढेर सारी बधाइयां दे रहे हैं. ऐसे में कपिल की बहन भारती सिंह ने भी इस खास मौके पर अपने भाई को बधाई दी है. भारती ने सोशल मीडिया पर इस कपल के लिए बेहद खूबसूरत मैसेज लिखा है. Also Read - Kapil Sharma फिर से बने पापा, गिन्नी चतरथ ने Baby Boy को दिया जन्म...इस अंदाज में जाहिर की खुशी

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) के घर बेटे ने जन्म लिया है. कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ का यह दूसरा बेबी है. इससे पहले 2019 में एक बेटी ने जन्म लिया था, जिसका नाम अनायरा रखा गया. Also Read - Kapil Sharma ने फैंस के साथ शेयर की Good Newz, बताया जल्द बनेंगे दूसरी बार पापा...पत्नी की देखभाल को ले रहे छुट्टी

इस खास मौके पर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) की खास दोस्त और मुंह बोली बहन भारती सिंह ने उनकी खुशी में शामिल होते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है. भारती ने लिखा- ‘बेटा हुआ है…1 फरवरी हमेशा मेरे लिए खास रहेगी. जूनियर कपिल आप मेरे लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए हैं. मैं इसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती. मेरे भाई की फैमिली आज कम्प्लीट हो गई. भाई अभी आपको पेरंटल लीव लेनी चाहिए और अपने नन्हें एंजल्स के साथ समय गुजारना चाहिए. आपको ढेर सारा आशीर्वाद…तुम्हें गोद में लेने के लिए बेताब हूं…’ Also Read - VIDEO: 'The Kapil Sharma Show' होने वाला है बंद? जानिए क्या है इसके पीछे की वजह

View this post on Instagram A post shared by Bharti Singh (@bharti.laughterqueen)



‘द कपिल शर्मा शो’ की कमीडियन भारती ने कपिल शर्मा की वाइफ गिन्नी चतरथ की एक प्यारी सी तस्वीर शेयर की है, जिसे देखकर लग रहा है कि ये फोटो बेबी शॉवर की है. इस फोटो में गिन्नी के पास में उनकी बेटी भी बैठी नजर आ रही है नों एक जैसे कपड़ो में दिख रही हैं. इस तस्वीर में गिन्नी का बेबी बम्प भी नजर आ रहा है. एक हाथ में गिन्नी ने बेटी को थाम रखा है और दूसरे हाथ में बेबी वाला बलून नजर आ रहा है.