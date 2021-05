Bharti Singh started crying on the set of Dance Deewane 3-रियलिटी टीवी शो डांस दीवाने (Dance Deewane 3) की होस्ट भारती सिंह एक परफॉर्मेंस को देखकर फफक-फफक कर रो पड़ीं. Also Read - Video: हरियाणवी छोरों को लॉकडाउन तोड़ना पड़ा भारी, पुलिस ने सुबह-सुबह कि‍या ये हाल

दरअसल, इस परफॉर्मेंस में एक कंटेस्टेंट ने मां की कहानी पर डांस किया जिसने कोरोना की वजह से अपना 14 दिन का बच्चा खो दिया. इस दर्दनाक कहानी को देखकर भारती खुद पर काबू नहीं रख पाईं. Also Read - Janhvi Kapoor ने किससे डरते हुए शेयर की Bikini Pics? लिखा उस वक्त हम....

भारती ने बताया कि वे भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रही हैं लेकिन कोरोना की वजह से वे ऐसा नहीं कर पा रही हैं. भारती का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हर्ष भारती को हिम्मत बंधाते हुए दिख रहे हैं. Also Read - CM शिवराज सिंह चौहान का दावा- मध्य प्रदेश में अब तो कोरोना वायरस निरंतर...

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

बता दें,

बतौर महिला कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) ने अपनी बेहद खास पहचान बना कर रखी हुई है और वो शो में तितली यादव और कम्मो बुआ जैसे किरदार निभाती हैं औऱ एक एपिसोड के 10-12 लाख रुपये लेती हैं.