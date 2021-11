Bhediya First look See Varun Dhawan Look: वरुण धवन (Varun Dhawan) और कृति सेनन (Kriti Sanon) अपनी अगली फिल्म भेड़िया (Bhediya)का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. वहीं कल फिल्म के टाइटल पोस्टर जारी कर किया गया है. ये एक मोशन पोस्टर था. बता दें कि भेड़िया में वरुण धवन और कृति सेनन पहली बार स्क्रीन साथ में शेयर करते नजर आएंगे. यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसकी शूटिंग अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में हुई है.Also Read - Bigg Boss 15: सिंबा नागपाल के बाद बेघर हुए जय भानुशाली! कम वोट मिलने की वजह से खत्म हुआ सफर

वरुण धवन (Varun Dhawan) ने 24 नवंबर यानी आज 'भेड़िया' के टाइटल पोस्टर को जारी किया गया है और वहीं आज वरुण धवन (Varun Dhawan) 'भेड़िया' का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी कर दिया गया है. बता दें, पोस्टर में वरुण (Varun Dhawan) पहले कभी नहीं देखे गए अंदाज में नजर आ रहे हैं। साथ ही फिल्म की नई रिलीज डेट की भी घोषणा की गई है. फिल्म आज से ठीक एक साल बाद 25 नवंबर 2022 को रिलीज होने वाली है.

इस फिल्म के लिए निर्देशक अमर कौशिक ने हॉलीवुड के प्रीमियर इफेक्ट्स स्टूडियो मिस्टर एक्स के साथ हाथ मिलाया है. मिस्टर एक्स, पुरस्कार विजेता इफेक्ट्स कंपनी, टेक्नीकलर क्रिएटिव स्टूडियो का हिस्सा, ऑस्कर नामांकित “लव एंड मॉन्स्टर्स” के साथ-साथ एमी विजेता “वाइकिंग्स” में अपने शानदार काम के लिए प्रसिद्ध है.