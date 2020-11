bhojpuri actor Amrish Singh got married with Anjana Singh see wedding pics- वैश्विविक महामारी कोरोना के अब देश में शादियों का सीजन आने वाला है. इसी बीच खबर है कि भोजपुरी सुपर स्‍टार अमरीश सिंह ने एक बार फिर से शादी कर ली है. इस बार उनकी दुल्हनियां बनी हैं, भोजपुरिया हॉट केक अंजना सिंह, जिनके साथ अमरीश सिंह ने सात फेरे लिये हैं. इसका फोटो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. दरअसल यह वायरल तस्‍वीर निर्देशक विष्‍णु शंकर बेलु की अपकमिंग भोजपुरी फिल्‍म ‘जय मां विंध्‍यवासिनी’ के सेट की है. इन दिनों फिल्‍म की शूटिंग हंडिया प्रयागराज में चल रही है. वहीं, एक सिक्‍वेंस ऐसा था, जिसमें दोनों को एक दूसरे से विवाह बंधन में बंधना पड़ा है. ये शादी रील वाली है, रियल नहीं. Also Read - Urvashi Rautela boyfriend: कौन है उर्वशी रौतेला का बॉयफ्रेंड? ऐसे करता था ट्रीट

आपको बता दें कि अमरीश सिंह‍ की पिछली कई फिल्‍में पारिवारिक परिवेश को लेकर बनाई गई है, जिसमें अक्‍सर उनकी शादी वाले सिक्‍वेंस होते हैं और वो मीडिया में खूब वायरल हो जाते हैं. इसको लेकर अमरीश सिंह ने कहा कि शादी अभी मेरी प्राथमिकता में नहीं है. मगर पर्दे पर इस पवित्र बंधन को जीने का मौका खूब मिला है और मैंने उसे बखूबी जिया है. फिर भी रील, रील ही होता है. उन्‍होंने कहा कि फिल्‍म 'जय मां विंध्‍यवासिनी' के बेहतरीन खूबसूरत फिल्‍म है. मैं भाग्‍यशाली हूं कि मुझे इस बेहतरीन फिल्‍म में काम करने का मौका मिला.

धार्मिक जोनर की अति महत्‍वपूर्ण इस फिल्‍म के प्रोड्यूसर जय सिंह हैं और फिल्‍म का निर्माण श्रद्धा साईं प्रोडक्‍शन के बैनर तले की जा रही है. फिल्‍म में अंजना सिंह और अमरीश सिंह के साथ अलीशा खान ,अवंतिका यादव, प्रकाश जैश, मनोज टाईगर , विनोद मिश्रा, के के गोस्‍वामी, उमाकांत राय, रींकु भारती, समर्थ चतुर्वेदी, जे नीलम , रश्मि शर्मा और आम्रपाली दुबे है . फिल्‍म के भक्तिमय सुरीले गीत – संगीत मुन्‍ना दुबे ने बनाया है . पीआरओ संजय भूषण पटियाला है . कार्यकारणी निर्माता उमाकांत राय हैं.