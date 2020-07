Bhojpuri Actor Pawan Singh Film Ghatak First Look: भोजपुरी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पवन सिंह (Pawan Singh) की आगामी फिल्म ‘घातक’ (Ghatak) का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है. अभय सिन्हा और टीनू वर्मा प्रस्तुत यशी फिल्म्स इंटरनेशनल के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म में पवन सिंह का लुक फिल्म के नाम की तरह घातक है और आकर्षक भी है. उनके साथ फिल्म ‘मेहंदी लगा के रखना 3’ से चर्चा में आई साउथ की अभिनेत्री सहर आफसा नजर आ रही हैं. टीनू वर्मा भी इस लुक में मुख्य आकर्षण हैं. Also Read - पवन सिंह का दूसरा इंटरनेशनल एल्बम इस दिन होगा रिलीज, फैन्स कर रहे हैं बेसब्री से इंतज़ार

इस फिल्म के प्रोड्यूसर अभय सिन्हा ने बताया कि लॉकडाउन के बाद आने वाले भोजपुरी की सबसे पहली फिल्म ‘घातक’ होगी. उन्होंने कहा, “यह साल की सबसे बड़ी एक्शन फिलम होगी, जिसके रिलीज और ट्रेलर आउट की तारीख भी हम जल्द ही बताएंगे. इस फिल्म में यूनिक एक्शन के साथ रोचक पटकथा मुख्य आकर्षण है.” Also Read - पवन सिंह के गाने Bol Na Ae Jhabari में कमर मटकाती दिखीं अक्षरा, यूट्यूब पर धमाल मचा रहा है यह गाना

फिल्म के निर्देशक टीनू वर्मा ने बताया कि अभी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम जोर-शोर से चल रहा है. इस फिल्म को बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा.

फिल्म के को – प्रोड्यूसर निशांत उज्‍जवल ने बताया कि फिल्म में पवन सिंह और सहर आफ्सा के साथ अमित शुक्ला, अमित अर्थबचन, संजीव मिश्रा, धामा वर्मा, मनीष चतुर्वेदी नजर आएंगे. साथ ही स्पेशल गाने में चांदनी सिंह, ग्लोरी मोहन्ता, नीतिका जायसवाल का भी एपीयरेंस फिल्म में मुख्य आकर्षण होगा.