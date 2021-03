Bhojpuri actor Pawan Singh’s First Wife Neelam singh death Anniversary actor donating bangles and sarees see pics- भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह 8 मार्च को बेहद भावुक नज़र आये, क्योंकि इसी दिन साल 2015 में उनकी पत्नी नीलम सिंह का देहांत हुआ था. यही वजह है कि पवन सिंह अपनी पहली पत्नी की पुण्यतिथि के मौके पर इतने भावुक हो गए कि उनको याद करते हुए एक बेहद मार्मिक पोस्ट अपने फेसबुक पेज से लिखा. पवन ने लिखा – “मेरे जीवन कि सबसे बड़ी क्षति… भगवान हर इंसान के जीवन मे हर खुशी नहीं देते हैं. पर आप मेरे जीवन मे थीं हैं और आजीवन रहेंगी. ईश्वर आपको अपने श्री चरणों मे जगह दें.” Also Read - अब फैमिली के साथ बैठकर देख पाएंगे भोजपुरी फिल्में, निरहुआ बोले- दो-अर्थी संवादों पर लगेगा ब्रेक

इतना ही नहीं, पवन सिंह ने स्मृतिशेष नीलम सिंह की पुण्यतिथि यूपी के प्रतापगढ़ में फ़िल्म 'हमार स्वाभिमान' के सेट पर मनाई, जहां फ़िल्म के एनआरआई निर्माता राम शर्मा, अभिनेत्री अंजना सिंह समेत तमाम कलाकारों ने उनकी पत्नी नीलम सिंह को नम आंखों से पुष्पांजलि दी और बड़ी संख्या में महिलाओं ने कैंडल जला कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. इससे पहले पवन सिंह पत्नी नीलम सिंह की तस्वीर को लेकर मंच पर आए थे, जहां उन्होंने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया. इसके बाद उन्होंने इस मौके पर जरूरतमंद स्थानीय महिलाओं के बीच साड़ियां, चूड़ियां और पैसे भी वितरित कर नीलम सिंह की रूह को सुकून मिले, इसकी कामना की.

आपको बता दें कि पवन सिंह की शादी नीलम सिंह से साल 2014 में हुई थी. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से उनकी पत्नी का निधन 2015 में 8 मार्च को हो गया था. उस वक़्त पवन सिंह को गहरा आघात लगा था, जिससे उबरने में उन्हें लंबा वक्त लग गया. फिर उन्होंने दूसरी शादी साल 2018 में की, लेकिन आज भी वे अपनी पत्नी को भूल नहीं पाए हैं और हर साल उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं. इस बार वे राम शर्मा की फ़िल्म की शूटिंग प्रतापगढ़ में कर रहे हैं, जहां उन्होंने महिला दिवस के अवसर पर नीलम सिंह को याद कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की और जरूरतमंद महिलाओं की मदद की.