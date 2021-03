Bhojpuri Actress Akshara Singh Viral Video: भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) को हर कोई जानता है. उनकी अदाकारी और उनका हुस्न खूब तहलका भी मचाता है. भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सफल अभिनेत्रियों में से एक अक्षरा का एक वीडियो (Akshara Singh Video) इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अक्षरा की अदाएं, उनकी नज़ाकत और उनकी खूबसूरती सब देखने लायक है. लोग इस वीडियो पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं. Also Read - Akshara Singh Doli first look: अक्षरा सिंह की फिल्‍म ‘डोली’ का फर्स्‍ट लुक जारी, Ritesh Pandey के साथ बनेगी जोड़ी

अक्षरा ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो एक डायलॉग पर जबरदस्त एक्सप्रेशन दे रही हैं और लिपसिंक कर रही हैं. उन्होंने 'हम इतने खूबसूरत तो नहीं है लेकिन हाँ जिसे आँख भर कर देख लें उसे उलझन में डाल देते हैं' डायलॉग पर वीडियो बनाया है.

फैन्स अक्षरा के इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और उनकी खूब तारीफ़ कर रहे हैं. आलम तो ये है कि उनके एक चाहने वाले ने कमेंट में उन्हें स्वर्ग की अप्सरा भी कह दिया. यही नहीं लोग अक्षरा की अदाओं पर भी कसीदे पढ़ रहे हैं.

बता दें कि अक्षरा सिंह ने फिल्म प्राण जाई पर वचन ना जाई से अपनी भोजपुरी फिल्मों के सफर की शुरुआत की. साल 2011 में आई इस फिल्म में अक्षरा भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन थे.