लव 4 अक्‍स इंटरटेंमेंट प्रस्‍तुत अक्षरा सिंह (Akshara Singh) की भोजपुरी फिल्‍म 'डोली' (Doli First Look) का फर्स्‍ट लुक आज जारी हो गया है. यह एक महिला प्रधान फिल्म है, जिसकी केन्द्रीय भूमिका में अक्षरा सिंह (Akshara Singh) नजर आने वाली हैं. इस फिल्म के निर्माता केशव सिंह और निर्देशक मंजुल ठाकुर हैं. इस फिल्म में अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के साथ भोजपुरी के गायक व अभिनेता रितेश पांडेय, विपिन सिंह, नीलिमा सिंह मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म अक्षरा की चाहत की उपज है, जो अब बनकर तैयार है.

आपको बता दें कि अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने भोजपुरी की गायकी को नया आयाम दिया है. वे भोजपुरी की पहली ऐसी सिंगर हैं, जिनको एक – एक साल में कई मिलियन फोलोअर्स मिल रहे हैं. अक्षरा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. उनका भोजपुरी सिनेमा में बहुत नाम है. लेकिन जैसी फ़िल्में वो करना चाहती थीं, वो आज तक वो कर नहीं पा रहीं थी.

इसलिए अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने अपने बैनर के जरिये खुद के दम पर एक ऐसी फिल्म की नींव रखी, जिसकी उनको तमन्ना थी. और आज उस फिल्म का फर्स्ट लुक भी सबके सामने है. इस फिल्म के जरिये अक्षरा (Akshara Singh) उन लोगों को करार जवाब देने जा रही हैं, जो अक्सर उन्हें भोजपुरी फिल्म के नाम पर अश्लीलता का तंज भरा सवाल पूछते थे. अक्षरा (Akshara Singh) ने ऐसे लोगों से दो टूक कह दिया है कि जिनको लगता भोजपुरी अश्लील है, वो मेरी फिल्म डोली जा कर देखें.

फिल्‍म के फर्स्‍ट लुक में भोजपुरी के गांव – परिवेश से की झलक इस बात की ओर इशारा करती है कि यह फिल्म बेहद साफ़ सुथरी है और महिलाओं के लिए विशेषकर आकर्षण का केंद्र होगी. वहीं, फिल्म के निर्देशक मंजुल ठाकुर ने कहा कि फिल्‍म ‘डोली’ काफी इंटरटेनिंग और प्रभावशाली है. यह फिल्‍म नारी सशक्तिकरण को बढावा देने वाली फिल्‍म है. हमने इस फिल्‍म को लॉकडाउन से पहले यूपी में शू‍ट किया है.

उन्होंने कहा कि फिल्म ‘डोली’ (Doli First Look) का कर्णप्रिय गीत विनय बिहारी, अरविंद तिवारी और विमल बाबरा ने तैयार किया है और संगीत अविनाश झा घुंघरू का है. पीआरओ रंजन सिन्‍हा हैं. फिल्‍म के कोरियोग्राफर राम देवन, कानू मुखर्जी, और संजय कोर्वे हैं और सिनेमेटोग्राफी महेश अन्ना की है.