नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के बीच फेमस बोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का नया गाना एक लाख का लहंगा रिलीज हुआ है. इस गाने को फैन्स से खूब प्यार मिल रहा है. साथ ही इस गाने को लेकर अक्षरा सिंह की खूब टांग भी खींची जा रही है. अक्षरा के इस गाने पर यूजर्स ने कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा- पवन भइया की याद आ रही हैं अक्षरा सिंह जी , इस समय पवन सिंह जी आरा में ही है ,जाकर मिल आइए आरा में पवन सर से , कॉल तो कर नहीं सकती क्योंकि नंबर ब्लॉक चल रहा है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- पवन भईया के बिना तुम कुछ भी नहीं हो only power Pawan bhaiya love you boss. एक यूजर ने लिखा, "पवन भइया की याद आ रही हैं अक्षरा सिंह, इस समय पवन सिंह आरा में ही हैं, जाकर मिल आइए आरा में पवन सर से, कॉल तो कर नहीं सकती क्योंकि नंबर ब्लॉक चल रहा है."

बता दें कि इस नए गाने में अक्षरा सिंह काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं. वहीं अक्षरा सिंह ने अपने डांस से सभी का दिल जीत लिया है. इस गाने को खुद अक्षरा सिंह ने गाया है. गाने का लिरिक्‍स आर आर पंकज और म्‍यूजिक विनय विनायक का है. इस गाने का डायरेक्‍शन राकेश थकर अका राका ने किया है.

बता दें कि पवन सिंह का नया गाना 'नंबर ब्लॉक चल रहा है' एक अप्रैल को रिलीज होगा. इसकी घोषणा खुद पवन सिंह ने की. इस गाने का टीजर जारी हो चुका है. इस गाने में पवन के साथ अभिनेत्री संजना गलरानी नजर आने वाली हैं. सभी को पवन सिंह के इस नए गाने का इंतजार है. 'नंबर ब्लॉक चल रहा है' को पवन सिंह के साथ प्रियंका सिंह ने गाया है.