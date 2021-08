Akshara Singh Pictures In a Bathtub Viral On Social Media See Her Latest Look: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इन दिनों वो ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss 15) के सीजन 15 को लेकर चर्चा में हैं. फैंस भी उन्हें शो में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच एक्ट्रेस की कुछ फोटोज बाथटब से वायरल हो रही हैं, जिसे उनके चाहनेवाले बेहद पसंद कर रहे हैं और फोटो पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं.Also Read - भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का हिंदी गाना ‘मेरी वफा’ रिलीज, यू-ट्यूब पर जमकर हो रहा वायरल

अक्षरा सिंह फिल्मों के साथ-साथ एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. ऐसे में अब अक्षरा बाथटब में चिल करती नजर आई हैं. उनकी ये फोटो फैंस को खूब पसंद आ रही है और ये वायरल हो रही है. Also Read - भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह की 'किटकैट जवानी' ने लगाई आग, फैंस को दीवाना बना रहा है ये धमाकेदार गाना

View this post on Instagram A post shared by Akshara Singh (@singhakshara)



अक्षरा सिंह ने इंस्टाग्राम (Akshara Singh Instagram) पर अपनी जो तस्वीर शेयर की है. इसमें वो सिर पर हाथ रखे हुए दिखाई दे रही हैं और उनके पास वाइन का गिलास रखा है, इसमें एक्ट्रेस ने ऐप्पल जूस डाला हुआ है. Also Read - Akshara Singh Doli first look: अक्षरा सिंह की फिल्‍म ‘डोली’ का फर्स्‍ट लुक जारी, Ritesh Pandey के साथ बनेगी जोड़ी

View this post on Instagram A post shared by Akshara Singh (@singhakshara)



अक्षरा सिंह ने तस्वीरों (Akshara Singh Photos) को शेयर करने के साथ ही कैप्शन लिखा, ‘एडवेंचर की शुरुआत हो चुकी है.’ एक्ट्रेस ने कैप्शन में ये भी क्लियर किया है वाइन गिलास में ऐप्पल जूस है. ‘चिल पिल करें.’

View this post on Instagram A post shared by Akshara Singh (@singhakshara)



अक्षरा सिंह फैंस के बीच काफी फेमस हैं. एक्ट्रेस आए दिन अपनी कातिल आदाओं से सभी को दीवाना करती रहती हैं. जहां अक्षरा सिंह फैंस ने उनके लुक की खूब तारीफ की है, वहीं, एक यूजर ने ऐप्पल जूस के नाम पर उन्हें सलाह दी कि ‘वोडका पिया करो.’