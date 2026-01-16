  • Hindi
‘मैं ज़िंदा हूं…’ भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने मौत की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, वायरल फेक न्यूज़ पर भड़कीं

Anjana Singh Alive: सोशल मीडिया पर भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह की मौत की खबरें झूठी हैं. एक्ट्रेस ने खुद सामने आकर इसका सच बताया है.

Anjana Singh Alive: अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, काजल अग्रवाल और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है. अब भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस अंजना सिंह की मौत की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन खुद अभिनेत्री ने पोस्ट के जरिए अपने फैंस को जानकारी दी है कि वे जिंदा हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं.

अंजना ने इंस्टाग्राम पर किया पोस्ट

‘इंस्टाग्राम क्वीन’ अंजना सिंह ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिस पर उनकी हंसती-मुस्कुराती फोटो लगी है और लिखा है- “आरआईपी.” इतना ही नहीं, तस्वीर पर गेंदे की माला भी मौजूद है. ऐसा लग रहा है कि सच में अभिनेत्री ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन फोटो ऑरिजनल नहीं, बल्कि एडिटेड है. फोटो पर लिखा है, “रोड एक्सीडेंट में भोजपुरी फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री का निधन.”

फेक न्यूज़ पर भरोसा न करें

अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा, “फेक न्यूज, बिल्कुल भी भरोसा न करें, अंजना सिंह बिल्कुल सुरक्षित हैं.” अपनी फेवरेट अभिनेत्री के निधन पर फैली फेक न्यूज की वजह से फैंस बहुत आहत हैं और ऐसी खबरें फैलाने वालों को जमकर कोस रहे हैं. ये पहला मौका नहीं है जब फैंस की भावनाओं को ऐसे आहत किया गया हो. इससे पहले धर्मेंद्र के निधन की गलत खबरों से भी पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी. तब सनी देओल, हेमा मालिनी और ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर फैल रही खबरों का खंडन किया था और मीडिया पर गुस्सा भी जाहिर किया था.

बात अगर अंजना सिंह की करें तो अभिनेत्री फिल्मों से लेकर सोशल मीडिया पोस्ट तक को लेकर छाई रहती हैं. अभिनेत्री अपनी बेटी के साथ सेट पर मस्ती की वीडियो के जरिए भी फैंस का दिल जीतने का मौका नहीं छोड़ती. फिलहाल वे अपनी अपकमिंग फिल्म ‘सोच बहू की’ की शूटिंग में बिजी हैं और शूट की कुछ झलकियां दिखाती रहती हैं.

बता दें कि अंजना सिंह सिंगल मदर हैं और अकेले ही अपनी बेटी अदिति का पालन पोषण करती हैं. अंजना की शादी भोजपुरी के स्टार यश कुमार से हुई थी, लेकिन 5 साल बाद दोनों का रिश्ता टूट गया. यश ने निधि झा से शादी कर ली है और दोनों के दो बच्चे भी हैं, जबकि अंजना आज भी सिंगल मदर बनकर करियर और परिवार दोनों संभाल रही हैं.

