Bhojpuri Actress Monalisa is all set to Win the Fans Heart with her new TV show titled Namak Issk Ka- भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा के डांस का कोई तोड़ नहीं है. जितना अच्छा वे अभिनय करती हैं उतना ही अच्छा वे डांस भी करती हैं. नमक इश्क का` में एक महत्वपूर्ण किरदार में नजर आने वाली भोजपुरी अभिनेत्री मोनालिसा का कहना है कि इस आगामी टेलीविजन शो में उनका किरदार उनका ड्रीम रोल है. हाल ही में इस शो का एक गाना वायरल हो रहा है जिसमें मोनालिसा धमाकेदार डांस करती हुईं नज़र आ रही है.

मैरुन कलर की ड्रैस में मोनालिसा का डांस गजब का है. इसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा- "इसलिए मैंने लैला सॉन्ग के स्टेप्स को मैच करने की कोशिश की .. जो ऑरिजनली से एक अलग सॉन्ग पर कोरियोग्राफ किया गया था."

‘नमक इश्क का’ में एक डांसर की कहानी बताई गई है, जिसका नाम चमचम है. उसे शादी का बहुत मन रहता है, लेकिन समाज उसे बहू के रूप में अपनाने से इंकार करती है. मोनालिसा शो में एक नेगेटिव रोल में नजर आने वाली हैं.अपने किरदार के बारे में मोनालिसा ने बताया, “शो में मेरा किरदार नकारात्मक है, जिसका नाम ईरावती वर्मा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और धूर्त है, लेकिन लोगों के सामने मीठा बोलती है और खुद को मासूम दिखाती है.