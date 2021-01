Bhojpuri Actress Monalisa husband Vikrant Singh Rajput Come back to silver screen of bhojpuri film Ishq Mein with Kajal Raghwani- भोजपुरी के फिटनेस आइकॉन विक्रांत सिंह राजपूत लंबे समय बाद एक बार फिर से भोजपुरी के रुपहले पर्दे पर वापसी को तैयार हैं. वे जल्द ही प्रोड्यूसर – डायरेक्टर राजकुमार आर पांडेय की फ़िल्म ‘इश्क़ में’ में नज़र आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग लखनऊ में शुरू हो चुकी है. इस फ़िल्म में विक्रांत सिंह राजपूत के अलावा प्रदीप पांडेय चिंटू और सुपर हॉट अभिनेत्री काजल राघवानी भी होंगी. विक्रांत ने काजल राघवनी के साथ की कुछ तस्वीरें भी अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर की हैं, जो अब वायरल हो रहे हैं. Also Read - माशा अल्लाह! खुली जैकेट में टाइगर श्रॉफ के सिक्स पैक एब्स, Casanova First Look में कमाल का लुक

टेलीविजन इंडस्ट्री में चैनल कलर्स का फेस बन चुके विक्रांत सिंह राजपूत भोजपुरी सिनेमा के विशुद्ध एक्टर हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2013 में क़ी. उन्होंने अपनी अदाकारी से सबों का दिल जीता, मगर बिग बॉस के घर में जाकर मोनालिसा के साथ शादी करने के बाद वे भोजपुरी सिनेमा से थोड़ा दूर हो गए थे. क्योंकि बिग बॉस के बाद उन्होंने पत्नी मोनालिसा के साथ कलर्स का लोकप्रिय शो नच बलिए में भी जलवा बिखेरा. इस बीच भोजपुरी के अच्छे प्रोजेक्ट्स में भी उनकी उपस्थिति देखने को मिली. फिर उन्होंने 2019 में कलर्स का चर्चित धारावाहिक विद्या की, जिसमें उन्होंने अवतार सिंह का किरदार निभाया.

विक्रांत की माने तो उनके लिए स्क्रिप्ट बेहद अहम है, भाषा इंडस्ट्री आदि चीज उनके लिए मायने नहीं रखती. वैसे भोजपुरी उनके दिल में बसती है. जब राजकुमार आर पांडेय ने फ़िल्म ‘इश्क़ में’ उन्हें ऑफर किया, तब फ़िल्म का प्लॉट जानकर फौरन तैयार हो गए. खास बात इस फ़िल्म की ये है कि ‘इश्क़ में’ एक रोमांस वाली फिल्म है, जिसमें ट्रायंगल लव स्टोरी देखने को मिल सकती है. इसमें एक मजबूत किरदार विक्रांत सिंह राजपूत का भी है. ऐसे में देखना होगा कि भोजपुरी स्क्रीन पर लंबे समय बाद उनका जलवा कितना चलता है.