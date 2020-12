Bhojpuri Actress Monalisa Look Gorgeous In New Orange Saree See Viral Pics- भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अपनी ट्रेडिनशनल तस्वीरें शेयर की हैं. ऑरेंज कलर की साड़ी, माथे पर लाल बड़ी बिंदी, मांग में सिंदूर, सिर पर पल्लू, हाथों में चूड़ियां, और कमर में साड़ी का गुच्छा लगाए मोनालिसा गजब की खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - दो महीने पहले हुई थी नेहा कक्कड़-रोहनप्रीत की शादी, अब बेबी बंप के साथ आईं नज़र, लोगों ने ऐसे दिए रिएक्शन...

बता दें, एक इंटरव्यू में मोनालिसा ने खुलासा किया कि वे और विक्रांत अब बेबी प्लान कर रहे हैं. मोनालिसा ने कहा कि मैं अब जल्द से जल्द मां बनना चाहती हूं, हो सकता है कि हम अगले साल ही फैंस को ये खुशखबरी सुना दें. मेरा और विक्रांत का परिवार अब हम दोनों पर ही दवाब बना रहा है. सब चाहते हैं कि अब हमारी जिंदगी में एक बच्चे की एंट्री हो जाए.

Also Read - ए़डल्ट फिल्म शकीला में ऋचा चड्डा ने की सारी हदें पार, पंकज त्रिपाठी ने कह दी ये बात...

अभिनेत्री मोनालिसा का कहना है कि इस आगामी टेलीविजन शो में उनका किरदार उनका ड्रीम रोल है. `नमक इश्क का` में एक डांसर की कहानी बताई गई है, जिसका नाम चमचम है. उसे शादी का बहुत मन रहता है, लेकिन समाज उसे बहू के रूप में अपनाने से इंकार करती है.