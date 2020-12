Bhojpuri Actress Monalisa Looks Gorgeous in latest Pics in teal blue traditional saree– भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा अपनी तस्वीरों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. हाल ही में में मोनालिसा ने teal blue की कलर की साड़ी में अपनी कुछ फोटोज़ शेयर की हैं. बड़ी मैरून कलर की बिंदी, मैरुन लिपस्टिक, हैवी गोल्डन ज्वैलरी पहने ट्रेडिनशनल लुक में वे बेहद खूबसूरत लग रही हैं. Also Read - Divya Bhatnagar Passes Away: कोरोना ने ली एक और जान, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन

बता दें, एक इंटरव्यू में मोनालिसा ने खुलासा किया कि वे और विक्रांत अब बेबी प्लान कर रहे हैं. मोनालिसा ने कहा कि मैं अब जल्द से जल्द मां बनना चाहती हूं, हो सकता है कि हम अगले साल ही फैंस को ये खुशखबरी सुना दें. मेरा और विक्रांत का परिवार अब हम दोनों पर ही दवाब बना रहा है. सब चाहते हैं कि अब हमारी जिंदगी में एक बच्चे की एंट्री हो जाए

अभिनेत्री मोनालिसा का कहना है कि इस आगामी टेलीविजन शो में उनका किरदार उनका ड्रीम रोल है. `नमक इश्क का` में एक डांसर की कहानी बताई गई है, जिसका नाम चमचम है. उसे शादी का बहुत मन रहता है, लेकिन समाज उसे बहू के रूप में अपनाने से इंकार करती है. शो में मेरा किरदार नकारात्मक है, जिसका नाम ईरावती वर्मा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग और धूर्त है, लेकिन लोगों के सामने मीठा बोलती है और खुद को मासूम दिखाती है. इस किरदार के कई सारे शेड्स हैं, जिसके बारे में धीरे-धीरे जानने को मिलेगा.