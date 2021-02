Bhojpuri Actress Monalisa Bridal Look Viral On Social Media: भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) सोशल मीडिया पर खुब एक्टिव रहती हैं और एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें और डांस के वीडियो फैंस के साथा साझा करती रहती हैं. अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने फैंस के लिए बेहतरीन फोटो शेयर की है जिसमें वो ब्राइल लुक (Bridal Look) में नजर आ रही हैं. बता दें कि मोनालिसा (Monalisa) कई सारे मशहूर टीवी शो का हिस्सा रह चुकी हैं. इतना ही नहीं एक्ट्रेस ने लॉकडाउन के दौरान खुद की फिटनेस पर भी जमकर काम किया है और उनके एब्स की तस्वीरें जमकर वायरल हुई थी. Also Read - Bigg Boss Finale Promo: Rakhi Sawant ‘परदेसिया ये सच है पिया’ पर मटाएंगी कमर, Rahul-Rubina दिखाएंगे 'टशन'

भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) ने अपने इंस्टाग्राम पर अपना ब्राइडल लुक शेयर किया है. इन तस्वीरों में उपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से तैयार हैं. एक्टेस ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ है और साथ ही बालों में लाल रंग का गुलाबा लगाया है, जो उनपर खुब फब रहा है. मोनालिसा किसी नई नवेली दुल्हन सी सजी धजी नजर आ रही हैं. मोनालिसा (Monalisa) का ये ब्राइडल लुक (Monalisa bridal look) उनके फैंस की नींद उड़ा रहा है.

मोनालिसा (Monalisa) ने टीप नेक ब्लाउज पहना हुआ हुआ है और साथ ही ग्रीन और गोल्डन ज्वैलरी के साथ खुद को सजाया है. वहीं मनोलिसा (Monalisa) ने इस दौरान बेहद सिंपल ही रखा है रेड लिपस्टिक के साथ हल्का सा पिंक ब्लश और आई शौडो पर काम किया है.

वहीं अगर करिर की बात करें तो मोनालिसा (Monalisa) कई सारे टीवी शो का हिस्सा रह चुकी हैं और मोनालिसा (Monalisa) को सलमान खान के शो ‘बिग बॉस’ में भी देखा जा चुका है.