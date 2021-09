Monalisa Black Saree Photos: भोजपुरी की हॉट और बोल्ड एक्ट्रेस (Bhojpuri Actress) अंतरा बिस्वास उर्फ मोनालिसा (Antara Biswas Monalisa) फिल्मों से काफी समय से दूरियां बनाई हुई हैं, लेकिन फिर भी भोजपुरी ऑडियंश के बीच उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है.टीवी ऐक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) अपनी हॉट तस्वीरों और विडियो से लगातार चर्चा का विषय बनी रहती हैं.Also Read - Super Dancer Chapter 4 में हुई योग गुरु रामदेव की एंट्री, बॉलीवुड की ये हसीना भी होगी साथ

हाल ही में मोनालिसा (Monalisa) ने इंस्टाग्राम पर अपनी ट्रडिशनल अंदाज में अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उनका बेहद अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. मोनालिसा खुद से जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं और अपनी हॉट फोटोज से फैंस की धड़कनें बढ़ाती रहती हैं. ऐसे में अब एक्ट्रेस ने बैकलेस ब्लाउस और काली साड़ी में अपनी कुछ वीडियो शेयर की है, जिसमें उनका लुक हैरान करने वाला है.

View this post on Instagram A post shared by MONALISA (@aslimonalisa)



मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट अपना एक लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया है. इस वीडियो में उनकी अदाएं देख आप भी कहेंगे आह हाय…वीडियो में आप देख सकते हैं कि मोनालिसा को हिना खान के हालिया रिलीज सॉन्ग 'मैं भी बरबाद' पर कहर बरपा रही हैं. अबतक इस वीडियो को हजारों बार देखा जा चुका है। वीडियो को शेयर करते हुए मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा है, 'Had to make a reel on this track in my swag!!'