Bhojpuri Actress Monalisa Hot and Sexy Photos in Black color– भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा की हर अदा दिलों को घायल करने वाली होती है. मोनालिसा ने बहुत ही कम वक्त में काफी फिल्में की हैं. टीवी सीरियल डायन में उनके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है. हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये शो अभी बंद है. एक इंटरव्यू में मोनालिसा ने बताया कि उन्हें बोल्ड और न्यूडिटी सीन से परहेज है. मोना ने कहा कि मुझे पता है काफी सारी एक्ट्रेसेस हैं जो ऐसे सीन करती हैं. लेकिन अगर ऐसे सीन अच्छे से शूट किए जाएं तो वो वल्गर नहीं लगते. Also Read - फैमिली के साथ ईद मनाने घर पहुंचे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, 14 दिनों के लिए क्वॉरंटीन!

हां, जब कभी मुझे ऐसा कोई सीन ऑफर होगा तब मैं मेकर्स से बात करके बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करूंगी. मोनालिसा अब वेब सीरीज पर फोकस करना चाहती हैं.बता दें, मोनालिसा की लाइफ काफी कंट्रोवर्शियल रही है. इस एक्ट्रेस का नाम अपने से उम्र में कई साल बड़े शख्स मदन के साथ सुर्खियों रहा. कहा जाता है कि दोनों लंबे समय तक रिलेशन में रहे.



मोनालिसा ने मदन के साथ अपनी कई तस्वीरें भी शेयर की थी. मोनालिसा ने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम करने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में रुख कर लिया. कहा जाता है कि मदन ने उनकी काम के मामले में काफी मदद की थी. वे पहले से ही शादीशुदा थे. हालांकि दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात नहीं की. फिर लगभग 6 साल बाद दोनों अलग हो गए. मोनालिसा बंगाली हिंदू परिवार से हैं.