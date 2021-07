Monalisa Hot And Bold Photoshoot In Black Bikini: टीवी अभिनेत्रियां इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धूम मचा रही हैं और बात जब अपनी अदाओं से दिल जीतने वालीं एक्ट्रेस मोनालिसा (Monalisa) की हो ता क्या ही कहने. मोनालिसा इन दिनों अपेन ग्लैमरस लुक फैंस को क्रेजी बना रही हैं और भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकीं और फिर और टीवी इंडस्ट्री में जगह बनाने वालीं मोनालिसा (Monalisa) के लेटेस्ट पोस्ट शेयर करते ही सोशल मीडिया पर छा जाते हैं. Also Read - Bhojpuri Actress Fees: आम्रपाली दुबे से लेकर मोनालिसा तक, जानें एक फिल्म के कितने लाख वसूलती हैं ये एक्ट्रेस

भोजपुरी एक्ट्रेस (Bhojpuri Actress) और पूर्व बिग बॉस (Bigg Boss) कंटेस्टेंट मोनालिसा (Monalisa) ने हाल ही में अपनी एक फोटो पोस्ट की है जिसमें वो ब्लैक बिकिनी पहने पूल किनारे नजर आ रही हैं. मोनालिसा (Monalisa) ने स्विमिंग पूल के किनारे ब्लैक बिकिनी में बेहद हॉट फोटो शेयर की है जो अब तेजी से वायरल हो रही है. जहां एक्ट्रेस का ये बोल्ड अंदाज उनके फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. Also Read - 'रेशम का रुमाल' गानें पर Sidharth Shukla-Monalisa ने मटकाई थी कमरिया, गाना देखकर बढ़ गई फैंस की सांसें



मोनालिसा (Monalisa) ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि खुद पर ध्यान दें… आराम करें …साथ ही साफ किया है कि ये उनकी पुरानी फोटो है. इस फोटो में मोनालिसा (Monalisa) पूल किनारे आराम फरमाते नजर आ रही हैं. उनका ग्लैमरस पोज और बोल्ड लुक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.